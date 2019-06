Vasco Rossi NonStopLive2019: ecco quando va in onda

Vasco Rossi il 16 giugno su Canale 5 con un docu-concerto

Domenica 16 giugno 2019 Canale 5 manderà in onda un docu-concerto che racchiuderà tutti i momenti più belli ed emozionanti del NonStopLive2019: il tour di Vasco Rossi. Secondo quanto riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, questo docu-concerto sarà proprio un viaggio nel backstage del concerto: dallo smontaggio del palco fino alle prove. Così il NonStopLive2019 diventa un “diario di diario di bordo commentato dallo stesso Vasco in un’intervista esclusiva“. Lo speciale appuntamento su Canale 5 metterà insieme i best moment delle sei serate che Blasco terrà a Milano, davanti al suo pubblico nel prato di San Siro, nelle sere del 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Ma il tour continuerà poi fino ad arrivare a Cagliari il 18 e 19 giugno dove terminerà. Ma secondo quanto riportato dalla rivista, Mediaset non si limiterà a mandare in onda il docu-concerto che terrà attaccati alla tv tutti i fan di Vasco, perché nei giorni precedenti alla messa in onda, dopo le serate milanesi, a seguito del Tg5 delle 13, canale 5 trasmetterà alcune clip con immagini e interviste dal backstage dei concerti del Blasco.

Vasco Rossi: 60 mila fan per la prima serata a San Siro

In 60 mila hanno cantato a San Siro insieme a Vasco che ha aperto il suo tour con un sold out milanese. Il primo dei sei appuntamenti allo stadio Meazza, è stato un successo per il rocker di Zocca: 100 metri di palco hanno ospitato lo show del Blasco che ha fatto emozionare i suoi fan. Vasco Rossi durante il suo NonStopLive2019 ha voluto portare in scena una scaletta con numerosi dei suoi più grandi successi. Immancabili alcuno dei suoi cavalli di battaglia come “Qui si fa la storia”, “Albachiara”, “Buoni o cattivi”, “La verità”, “Fegato fegato spappolato”, “Portatemi Dio”, “C’è chi dice no”, “Ti taglio la gola” e cantato a squarciagola dai suoi fan un coro di “Vita spericolata”.

Vasco Rossi: il Modena Park del 2017 in diretta sulla Rai

Non è la prima volta che Vasco Rossi trasmette i suoi live in tv. Infatti già nel 2017 aveva onorato il suo pubblico con la messa in onda in diretta del Modena Park. In quell’occasione però era stata la Rai a seguire il concerto di Vasco, trasmettendo in diretta su Rai1 alcune clip del concerto. Il programma, presentato da Paolo Bonolis, festeggiava attraverso il Modena Park i 40 anni di carriera del Blasco. L’evento però fu caratterizzato da una pioggia di critiche nei confronti di Bonolis. Su twitter infatti il conduttore fu attaccato a causa dei numerosi interventi che interrompevano la messa in onda del concerto.