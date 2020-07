Mercoledì 1 luglio Rai Uno trasmette in prima serata Vasco-La tempesta perfetta, un documentario dedicato allo storico concerto del rocker di Zocca, il Modena Park. Un evento che tre anni fa ha riunito al Parco Enzo Ferrari della città emiliana ben 225.000 spettatori. In più viene proposta un’intervista esclusiva al cantante realizzata da Giorgio Verdelli. Un evento unico, magico per chi l’ha vissuto, ma più in generale per tutti gli appassionati del Blasco. Tanto che i commenti di attesa sui social network si sono sprecati. Tra i tanti anche quello di Lorenzo Rossi, figlio di Vasco, che ha commentato su Instagram uno scatto condiviso dal padre. Un commento che ha subito fatto incetta di like: in molti, tanti, hanno infatti condiviso il pensiero di Lorenzo, che è molto legato al padre ed è uno dei suoi primi sostenitori.

Vasco Rossi, Modena Park-La tempesta perfetta: cosa ha scritto il figlio Lorenzo

“Stasera fazzoletti a non finire! La nostalgia e la mancanza di concerti davanti a quell’incredibile evento si farà sentire”, ha scritto Lorenzo Rossi su Instagram, commentando l’ultimo scatto pubblicato dal padre Vasco che pubblicizza proprio l’evento Rai. Il giovane ha fatto riferimento alla drammatica situazione del Coronavirus, che ancora oggi è un grosso problema per la musica italiana e internazionale. Ora – dopo lo scoppio della pandemia – appare impossibile riunire più di 200 persone nello stesso posto. Senza contare che questa sarà la prima estate senza concerti: una vera e propria agonia per gli appassionati di musica. Per questo il commento di Rossi è piaciuto a tanti fan di Vasco, ma c’è anche chi vuole vedere una nota di colore in una situazione tutt’altro che facile. “Ci aiuterà a sopportare meglio questo triste periodo. L’ansia e la tristezza si placheranno un po’ e il 2021 ci sembrerà più vicino”, ha replicato un follower.

Lorenzo Rossi, chi è il figlio di Vasco: un legame intenso con il cantante

Lorenzo Rossi, classe 1986, è il figlio che Vasco Rossi ha avuto da Gabriella (una passione giovanile che ha ispirato il cantante per la celebre Gabri). Lorenzo è stato riconosciuto dal cantautore solo all’età di 16 anni. È stato il ragazzo a voler fare a tutti i costi il test del DNA, come raccontato da Vasco, mentre la madre era contraria. Nonostante il tempo e la distanza Lorenzo ha instaurato fin da subito un profondo legame con il padre, che ha di recente omaggiato su Instagram in occasione della festa del papà. “La fortuna non è avere Vasco Rossi come padre. La fortuna è avere avuto un padre che, nonostante la sua vita da rockstar, nonostante abbia avuto un figlio di certo non cercato e con una splendida famiglia, è riuscito a non farmi mancare nulla da quando è entrato nella mia vita. Mi ha insegnato i valori fondamentali della vita. Se oggi sono questo è soprattutto merito suo”, ha fatto sapere Lorenzo, che lavora come spekaer radifonico, è sposato e ha una figlia, Lavinia, di tre anni.

Vasco Rossi ha tre figli e due nipoti: una grande famiglia allargata

Oltre a Lorenzo, Vasco Rossi ha altri due figli: Davide e Luca. Anche il primo è nato nel 1986 ma da un’altra donna di nome Stefania. Davide lavora come attore (nel suo curriculum una partecipazione a Temptation Island Vip nelle vesti di tentatore) e ha un bambino di nome Romeo. Luca Rossi è invece il terzogenito che Vasco ha avuto nel 1991 dall’attuale moglie, Laura Schimdt, con la quale fa coppia fissa da più di trent’anni. Luca è un disegnatore.

Perché Vasco Rossi ha scelto il titolo La tempesta perfetta

A Repubblica Vasco Rossi ha spiegato perché ha scelto il titolo La tempesta perfetta per il suo Modena Park: “Perché è andato tutto così bene da non crederci. Io neanche nei miei sogni più sfrenati ho immaginato di arrivare a questo successo. Credevo che al massimo avrei avuto una mia piccola nicchia. E invece…”.