Vasco Rossi lancia un appello sui social. Il gesto altruista dell’artista

Vasco Rossi sta per tornare più carico che mai negli stadi italiani. Nell’attesa di vederlo in concerto, il cantante si gode l’ultimo giorno a Los Angeles e sui social ha lanciato un appello molto importante. L’artista è molto amato dai fans che non perdono occasione di seguirlo sui social, supportando e sostenendolo.

L’appello di Vasco Rossi

Vasco Rossi ha vissuto alcune settimane a Los Angeles e sui social ha postato un video attraverso cui ha mostrato alcuni momenti dall’altra parte del mondo. Ha riferito di essersi allenato e rilassato durante il soggiorno, ha cantato e suonato la sua musica ed ora è pronto a tornare negli stadi in Italia. Ha poi spiegato di lasciare la sua abitazione a disposizione della famiglie che ne hanno bisogno e che hanno perso la loro casa durante l’incendio avvenuto qualche mese fa.

Il grande gesto del Komandante

Senza dubbio il Komandante ha lanciato un appello importante che non è passato inosservato. Infatti, sono tanti i fans che non hanno perso occasione di commentare il suo gesto altruista, affermando ancora una volta di essere fedeli al cantante e di supportarlo e sostenerlo. “Grande cuore”, qualcuno ha scritto e poi ancora: “Conosciamo la tua generosità”, qualcun altro ha aggiunto: “Grande artista e grande uomo”.

Concerti 2025

Manca sempre meno al tour 2025 che inizierà con la data zero il 27 maggio a Bibione presso lo Stadio Comunale della città. La tappa successiva sarà Torino dove si esibirà il 31 maggio e il 1° giugno. Il 5 e il 6 giugno, invece, sarà a Firenze presso Visarno Arena, poi ancora l’11 e il 12 giugno a Bologna presso lo Stadio Renato Dall’Ara. Il 16 e il 17 giugno scenderà a Napoli presso lo Stadio Diego Armando Maradona per poi spostarsi il 21 e il 22 giugno a Messina presso lo Stadio San Filippo e infine il 27 e 28 giugno a Roma allo Stadio Olimpico.

Da Vita Spericolata ad oggi

Era il 1977 quando Vasco Rossi esordì per la prima volta. Oggi il suo percorso musicale vanta di 34 album e la vendita di oltre 40 milioni di dischi. I testi delle sue canzoni lasciano il segno e generazione dopo generazione, sono tante le persone che non possono fare a meno di emozionarsi e immedesimarsi con i suoi brani.

Con Vita Spericolata non è arrivato tra i primi a Sanremo ma senza dubbio ha iniziato una carriera brillante degna di un Komandante come lui che da anni colleziona sold out ai concerti e realizza brani unici e inimitabili, diventando un guru e un idolo per molti suoi colleghi.