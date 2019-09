Vanessa Scalera è Imma Tatararanni: “Primo giorno di riprese ero viola”

Vanessa Scalera è Imma Tataranni – Sostituto Procuratore: “Il primo giorno di riprese sono diventata viola”

Vanessa Scalera sarà il volto di Imma Tataranni, la protagonista che dà il titolo alla nuova fiction di Rai 1 in partenza domenica 22 settembre. La serie tv racconta, in sei puntate, la storia del Sostituto procuratore di Matera, tratta dal romanzo di Mariolina Venezia. L’attrice di origine salentina, che è al primo grande appuntamento con il piccolo schermo (anche se vanta un curriculum invidiabile sul fronte cinema e teatro), si è raccontata a Tv Sorrisi e Canzoni, svelando diverse curiosità riguardanti l’avventura che l’ha vista indossare i panni di Imma.

Imma e Matera, Vanessa Scalera: “Svegliarmi la mattina dentro la pietra è stato straordinario”

Si parte dall’inizio, il primo giorno di riprese avvenute nel 2018. “Era settembre, eravamo a Metaponto e dovevo girare in acqua praticamente tutto il giorno”, racconta Vanessa, “Fino ad allora era stato caldissimo, il giorno delle riprese è arrivato il freddo con il vento. E pure le meduse. L’acqua era gelida e il pomeriggio hanno deciso di interrompere le riprese perché ero diventata viola.” Un battesimo del fuoco, insomma. La Scalera narra poi che una figura chiave che ha incontrato sul suo cammino è stata Lia, la coach che c’era sul set. Spazio quindi a Matera, città in cui è ambientata la fiction: “Ho vissuto lì dormendo in una albergo nelle grotte e svegliarmi la mattina dentro la pietra osservando la nebbia che sale dalla vallata è stato straordinario.”

Il personaggio Imma Tataranni: le affinità con Vanessa

Per quanto riguarda “Imma”, la Scalera dichiara di essersi subito lasciata andare al personaggio, divertendosi moltissimo. “Sono schietta come lei e ho anch’io i miei lati ispidi, come tutti. Certo lei manda a quel paese con grande facilità tutti quelli che non le piacciono, io in questo mi trattengo un po’ di più“, ha concluso sorridendo.