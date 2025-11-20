Vanessa Incontrada piange in tv: “Vi dico i veri motivi della rottura con Rossano Laurini”

Vanessa Incontrada ha raccontato per la prima volta i dettagli che l’hanno portata ad allontanarsi da Rossano Laurini, con il quale ha un figlio (Isal, 17 anni). Oggi l’attrice e l’imprenditore si sono riuniti e hanno deciso di sposarsi. Dalla crisi sono usciti più forti che mai. D’altra parte, come si suol dire, ciò che non ti spezza, ti fortifica. La 46enne iberica ha rivelato il periodo buio vissuto a livello sentimentale attraverso un monologo scandito nel corso della prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme (Canale 5). Un discorso denso di emozione e srotolato con gli occhi inumiditi dalle lacrime.

Vanessa Incontrada in lacrime: le cause dell’allontanamento da Rossano Laurini

A lanciare il monologo di Vanessa è stato Gigi D’Alessio, che ha spiegato che la collega avrebbe narrato una storia d’amore. Non appena Incontrada ha cominciato a parlare, si è compreso che stava facendo riferimento alla sua relazione. L’attrice ha iniziato a ricordare gli albori della love story: “Ti amo, ci abbiamo messo mesi prima di riuscire a dircelo. Eravamo piccoli, timidi e impacciati. Poi quando abbiamo iniziato, non abbiamo più smesso”.

Spazio poi a quando scoprì con Rossano di aspettare un figlio: “Una sera mi sentivo strana da un po’ e facevamo le ipotesi più assurde. Finché non abbiamo fatto un test e abbiamo scoperto che sarebbe nato nostro figlio. Ci siamo guardati e siamo rimasti zitti. Noi zitti che non sapevamo stare. Non litigavamo mai e quando succedeva ci chiedevamo scusa perché rimanere in silenzio ci faceva paura”.

Con il passare degli anni, qualcosa nel legame si è incrinato. La crisi ha iniziato a mostrare i primi sintomi nel periodo della pandemia. Nel rapporto sentimentale hanno cominciato a farsi strada i silenzi e gli attriti. Il dialogo di coppia è evaporato, lasciando il posto alle lamentele. “A un certo punto non ci piaceva più parlare”, ha spiegato l’attrice oggi, rivelando come abbia deciso con Laurini di mettere fine alla relazione.

E ancora: “Il silenzio aveva preso molto spazio nella nostra casa e nella nostra vita. ‘Io non ho detto questo’, ‘oh sì che l’hai detto’, ‘allora non intendevo questo’, ‘tanto hai sempre ragione tu’, ‘e allora parla tu’, ‘le risolvi così le cose complimenti’, ‘complimenti grande prova di maturità’. Poi una volta, dopo l’ennesima discussione, ci siamo guardati e siamo rimasti zitti e, come ultimo atto del nostro grande amore, ci siamo lasciati”.

La distanza è servita a entrambi per riflettere e per capire di essere fatti l’uno per l’altra. Così, dopo la burrasca, è arrivato il tempo dei bilanci, in cui hanno capito che lontani stavano peggio che insieme e che dovevano soltanto eliminare dal legame quegli elementi indigesti che avevano lasciato sbadatamente entrare. “Abbiamo lasciato che il tempo passasse. Abbiamo imparato a stare soli e poi ci siamo mancati e ci siamo ritrovati più grandi e più consapevoli. Beh, finita che non è finita. E oggi siamo finalmente capaci di sopportare anche i nostri silenzi. Ti amo”, ha concluso Incontrada.

Le tappe della love story e la scelta di convolare nozze

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini stanno insieme da più di 17 anni e vivono a Follonica. Più volte l’attrice ha spiegato di amare i luoghi tranquilli, dove, conclusi gli impegni professionali, riesce a ritrovare una dimensione intima. La coppia ha un figlio, Isal. Dopo la crisi, l’allontanamento e la ricucitura, l’imprenditore e la 46enne iberica hanno deciso di sposarsi. Lo hanno annunciato di recente,

“È arrivato in un momento della nostra vita in cui abbiamo la consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante rispetto al passato ora con un’altra età”, ha sottolineato Vanessa in merito alla scelta di convolare a nozze.