Vanessa Incontrada, dolce gesto per il “marito”: lui risponde, pace fatta?

By

La conduttrice e attrice italo-spagnola, vista di recente a Striscia la notizia, non sta attraversando un momento facile nel privato

Crisi rientrata tra Vanessa Incontrada e il “marito” Rossano Laurini? Da tempo si parla di una rottura tra i due ma i diretti interessati non hanno mai confermato. Ma neppure smentito, segno che qualcosa di vero c’è. In occasione della Festa del papà l’attrice e conduttrice italo-spagnola si è lasciata andare ad un gesto che ha stupito gli appassionati di gossip.

Vanessa Incontrada ha condiviso nelle sue storie di Instagram uno scatto di Rossano insieme al loro unico figlio, Isal, che oggi ha tredici anni. Una carineria che può voler dire solo due cose: o la separazione tra i due è già stata superata o la coppia ha deciso di mantenere un rapporto amichevole per il bene del loro erede. Qualche minuto più tardi non è tardata ad arrivare, sempre via social network, la replica di Rossano…

Tra le sue storie Laurini ha condiviso una canzone dei Negramaro – L’immenso – accompagnata da un cuoricino. Ad attirare l’attenzione la strofa postata dal pr: “Se potessi far tornare indietro il mondo farei tornare poi senz’altro te, per un attimo di eterno e di profondo”. Un chiaro riferimento ad una storia ormai conclusa, per l’appunto quella con Vanessa Incontrada?

È mistero sulla rottura tra Vanessa Incontrada e il compagno

Insomma la faccenda sembra poco chiara e – almeno per il momento – Vanessa Incontrada sembra propensa a mantenere il massimo riserbo sulle sue questioni d’amore. Stando alle ultime indiscrezioni la crisi con Rossano Laurini sarebbe scoppiata durante il primo lockdown.

Sembra che stando insieme ventiquattro ore su ventiquattro Vanessa Incontrada e il suo Rossano abbiano avuto difficoltà a comprendersi e capirsi. Pare che abbiano provato a risolvere incomprensioni e problemi per tenere unita la loro famiglia ma invano.

La storia d’amore tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si amano da oltre un decennio ma sono una coppia molto riservata. Gli inizi della loro relazione non sono stati facili: si sono conosciuti quando lui era sposato con un’amica della Incontrada. Un matrimonio in crisi che ha poi portato alla nascita di un nuovo legame e di una nuova famiglia.

Rossano e Vanessa non sono ancora marito e moglie ma hanno un figlio insieme, Isal, di tredici anni, che è molto legato ad entrambi i genitori. Laurini, classe 1970, è il direttore di alcuni locali in Toscana. Insieme a Vanessa Incontrada vive a Follonica. Rossano ha anche una figlia, Diletta, nata da una precedente relazione.