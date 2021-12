Vanessa Gravina, Natale da single: è finito il matrimonio con Domenico

Colpo di scena nella vita privata di Vanessa Gravina: è finito il matrimonio dell’attrice, popolare per i tanti ruoli sul piccolo e grande schermo. La Contessa Adelaide de Il Paradiso delle Signore ha dato l’annuncio sulle pagine del settimanale Di Più Tv, non nascondendo una certa tristezza per questo primo Natale lontano dal marito Domenico Pimpinella. Feste da single, dopo tanti anni, per Vanessa.

La confessione di Vanessa Gravina

Stando alle dichiarazioni rilasciate da Vanessa Gravina alla rivista edita da Cairo Editore la rottura con il marito è stata dolorosa ma necessaria. I due hanno però mantenuto un buon rapporto e abitano a pochi chilometri di distanza. La Gravina ha spiegato:

“È una presenza non distante nonostante quello che abbiamo attraversato. So che c’è e lui sa che io ci sono per lui. Siamo vicini sia fisicamente sia emotivamente, anche se la vicinanza non è facile perché abbiamo condiviso dieci anni della nostra vita e il distacco è stato doloroso”

Vanessa Gravina, che può contare anche sul supporto di amici e famigliari, ha aggiunto:

“Non è un abbandono perché mi impegno con tutta me stessa per tenere viva la condivisione. Spesso quando si attraversano certe esperienze si tende a rinnegare tutto ma per me è umanamente inaccettabile”

A quanto pare la Gravina e Pimpinella avrebbero preso strade diverse lo scorso marzo pur mantenendo un rapporto d’amicizia e affetto. I motivi della separazione? In una precedente intervista a La Repubblica Vanessa aveva rivelato che la decisione era maturata dopo la fine del primo lockdown. Una scelta maturata e sofferta, molto probabilmente dovuta ad un sentimento che si è affievolito lentamente.

Chi è l’ex marito di Vanessa Gravina

Domenico Pimpinella è un manager, che attualmente ricopre la carica di direttore generale Enpam. La storia con Vanessa Gravina è nata al mare, a Gaeta. Un colpo di fulmine per entrambi che ha portato la Gravina a chiudere un’altra relazione importante. I due sono stati insieme per oltre dieci anni.

Nel 2015 è stato celebrato il matrimonio in una chiesa sconsacrata di Roma, alla presenza di pochi invitati, solo cinquanta. Gli sposi non hanno voluto regali ma offerte ai volontari dell’Azalea Onlus, uno dei migliori gattili d’Europa, dove sono ospitati ben 350 gatti che vengono curati e protetti ogni giorno.

La coppia non ha avuto figli. In passato Vanessa Gravina è stata legata all’attore Edoardo Siravo, star della soap opera Vivere. Siravo era presente alle nozze della collega ed ex compagna: oggi i due sono come fratello e sorella.