Vanessa Gravina a Basic Instinct 2: “Ho detto di no a Sharon Stone”

Vanessa Gravina doveva recitare in Basic Instinct 2 ma ha rifiutato la proposta di Sharon Stone

Da anni una delle attrici di fiction e teatro più amate e apprezzate, Vanessa Gravina ha detto no a Hollywood. È successo anni fa, quando è stata contattata per un ruolo in Basic Instinct 2. Ma la 44enne ha rifiutato la proposta di Sharon Stone, protagonista e produttrice della pellicola. A rivelare il curioso aneddoto è stata la stessa Gravina in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Vanessa, che ha iniziato a recitare a soli 8 anni, ha preferito all’epoca restare in Italia e concentrarsi sul teatro e sull’amore, quello ormai finito per il collega Edoardo Siravo, conosciuto ai più per il ruolo del Commissario Vincenzo Leoni nella soap opera Vivere.

La confessione di Vanessa Gravina su Sharon Stone

“Era l’estate del 2005 e, mentre recitavo a teatro, la mia agente francese mi disse che Sharon Stone mi voleva in Basic Instinct 2, film di cui lei era anche produttrice. Ma io ho preferito dire di no”, ha raccontato Vanessa Gravina. Il motivo di quel rifiuto? “Per l’amore di Edoardo Siravo, che allora era il mio compagno. E poi perché avrei dovuto interpretare una donna che aveva una relazione con Sharon Stone. Se mi chiamasse adesso, però, correrei immediatamente!”, ha fatto sapere Vanessa. Rifiutata quella proposta decisamente allettante, la Gravina ha continuato a lavorare tra fiction e teatro, raccogliendo tante gioie e soddisfazioni.

La vita privata di Vanessa Gravina

La storia con Edoardo Siravo, durata ben dieci anni, è poi finita ma l’attore ha mantenuto un ottimo rapporto con Vanessa Gravina. Che nel 2015 si è sposata con il manager Domenico Pimpinella. La coppia non ha ancora dei figli. “Ci stiamo provando”, ha assicurato la Gravina.