Valerio Scanu replica a Tony Effe: la risposta e la frecciatina

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio su Rai 1 si è parlato di rivalità tra artisti. Tra queste è stata citata anche quella tra Valerio Scanu e Tony Effe. Il primo si è difatti abbandonato ad alcune dichiarazioni sul collega che hanno scatenato una sua reazione. Ospite in studio da Caterina Balivo, Valerio Scanu ha voluto replicare alle parole del rapper nei suoi confronti. La risposta contiene anche una frecciatina. Scopriamo meglio che cosa ha detto.

Valerio Scanu replica a Tony Effe

Come di consueto questo pomeriggio è andata in onda su Rai 1 un’altra puntata de La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo. La prima parte è stata dedicata alle rivalità in campo musicale. Si è parlato di artisti storici come Massimo Ranieri e Gianni Morandi o Mina ed Ornella Vanoni, ma anche di altri più recenti come Tony Effe e Valerio Scanu. Quest’ultimo si è abbandonato ad alcune dichiarazioni in merito al collega, nello specifico relative all’utilizzo dell’autotune. Inoltre il cantante ha accusato il rapper di aver partecipato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo senza saper cantare.

La risposta del diretto interessato non ha tardato ad arrivare. Nello specifico Tony Effe ha punto Scanu sottolineando come lui, a differenza sua, lavori tutti i giorni e facendogli notare come fossero passati ormai quindici anni dalla sua vittoria a Sanremo. Nella puntata di oggi de La Volta Buona Caterina Balivo ha chiesto a Valerio, suo ospite, se volesse replicare a quanto detto da Tony Effe sul suo conto. Sebbene inizialmente il cantante abbia affermato di non voler dire nulla, alla fine qualcosa l’ha detto e non è mancata una frecciatina nei confronti del collega.

Alla domanda della conduttrice se volesse rispondere, Scanu ha esordito nello specifico:

Nulla. Cosa devo rispondere?

Successivamente, però, il cantante ha aggiunto dell’altro. Nello specifico ha spiegato di non aver attaccato il rapper ma di aver semplicemente risposto con sincerità ad una domanda che gli era stata posta. Valerio ha sottolineato come abbia deciso di essere sempre una persona schietta e di dire ciò che pensa. Ha poi punto nuovamente il collega, affermando come sia un dato oggettivo il fatto che l’altro sia “diversamente intonato”.

Di seguito le sue parole precise in merito a Tony Effe: