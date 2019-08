Valerio Scanu: amara scoperta social per il cantante sardo

Brutta scoperta per Valerio Scanu. Il cantante ieri sera sul suo profilo Instagram ha raccontato l’accaduto

Essere un personaggio pubblico ha i suoi pro ma, purtroppo, spesso ha anche i suoi contro. Capita, infatti, che i vip di tanto in tanto facciano delle scoperte poco piacevoli proprio come è accaduto ieri a Valerio Scanu. Il cantante, infatti, con un lungo post su Instagram ha raccontato di essere venuto a conoscenza dell’esistenza di un gruppo segreto su Facebook a lui dedicato che però aveva obiettivi assai oscuri. Alcune delle persone che ne facevano parte spesso estorcevano grosse somme di denaro proprio ai fan di Valerio, facendo dunque intendere che quei soldi servissero al cantante per portare avanti i suoi progetti. L’artista sardo, dunque, ha voluto rendere tutti partecipi della sua scoperta smentendo, inoltre, qualsiasi coinvolgimento nelle attività illecite che venivano fatte in quel gruppo. Dopo esser venuti a conoscenza di ciò sono stati tanti i fan che si sono detti dispiaciuti e che si sono messi dalla parte del cantante. Ovviamente, Valerio ha chiesto a tutti i suoi fan di dissociarsi il prima possibile da questa oltraggiosa situazione.

“Dissociatevi da questa situazione”, le parole di Valerio Scanu

Ecco il comunicato del cantante: “Ciao a tutti. Sono appena venuto a conoscenza di un gruppo segreto su Facebook capitanato da persone che credono di rappresentarmi. Ebbene, all’interno di quella che sembra più una loggia massonica che un fandom mirato a sostenere il mio percorso artistico, è emersa la presenza di approfittatori seriali che, agendo in modo del tutto illegale e per fini privati il più delle volte, persuadevano alcuni miei sostenitori ad elargire cospicue somme di denaro. Questo modus operandi che, a tutti gli effetti, può considerarsi un reato corrispondente al titolo di ‘Circonvenzione di incapace’, dura da anni. Visto e considerato che il sottoscritto, Valerio Scanu, si autoproduce da sette anni investendo tutto quello che aveva per continuare a vivere di musica, non posso e non voglio per alcun motivo che questa situazione oltraggiosa si protragga oltre. Invito, perciò, tutti coloro che hanno supportato e supportano ancora oggi la mia carriera di dissociarsene immediatamente”.

Valerio Scanu: “La verità viene sempre a galla. Un leader lo sa”

“Agli amministratori di questi gruppi, invece, dico che non si deve mai commettere l’errore di sentirsi al di sopra delle leggi” – ha poi continuato e concluso Valerio Scanu – “La verità viene sempre a galla e un leader intelligente, tutto ciò, sa metterlo in conto. Se il leader è solo un personaggio che si approfitta di gente di buon cuore, il risultato è quello di uno st**nzo che, il cuore, lo ha perso per strada. Vi aspetto in tribunale, qualora vogliate querelarmi. Buona serata”.