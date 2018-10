Valerio Merola confessa: “Volevo sposare Bianca Berlinguer”

Valerio Merola la confessione inaspettata al settimanale Chi: “Avrei voluto sposare Bianca Berlinguer”

Valerio Merola in un’intervista per Chi rilascia delle dichiarazioni inaspettate. L’ormai ex gieffino del Grande Fratello Vip confessa che avrebbe voluto sposare una donna, ovvero Bianca Berlinguer. Una confessione d’amore davvero sorprendente, che Valerio fa alla giornalista. Per 40 anni ha fatto il playboy, non instaurando rapporti davvero duraturi e importanti con le donne. Ma una di queste l’avrebbe portata sull’altare. Merola ammette di sapere che a lei possa non far piacere che venga citata in una sua intervista, in quanto la loro è stata una storia vissuta quando ancora erano due ragazzi. Eppure Valerio ribadisce che sarebbe stata davvero l’unica donna che avrebbe voluto sposare. L’ex gieffino la definisce coma una donna “straordinaria in tutto”. Probabilmente, però, il loro rapporto non è andato avanti a causa del suo modo di fare con le donne. Infatti, lo stesso Valerio rivela che Bianca forse era convinta del fatto che lui non fosse pronto a diventare suo marito.

Valerio Merola, la dichiarazione d’amore per Bianca Berlinguer dopo il Grande Fratello Vip

Una bellissima dichiarazione d’amore, dopo anni, Valerio fa per Bianca. “C’è una sola donna che avrei voluto sposare: Bianca Berlinguer. Io so che a lei non fa piacere che venga citata, è una nostra storia giovanile, ma è davvero l’unica che avrei voluto sposare, Bianca è straordinaria in tutto”. Questo è ciò che rivela Merola sul settimanale, dopo essere stato eliminato dal noto reality attraverso il televoto. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, l’ex gieffino confessa Bianca lo reputava, in passato, “un farfallone”. Ma ora Valerio ammette che con la giornalista voleva fare le cose sul serio, ma lei non lo avrebbe mai creduto. “Il destino a volte gioca questi scherzi, è beffardo”, continua Merola.

Valerio Merola ancora affascinato da Bianca Berlinguer? Lui conferma

Ma ancora ora Valerio confessa di subire il fascino di Bianca. Merola, infatti, rivela che la donna ha un “fascino unico, sprigiona bellezza e bellezza intellettuale, è attraente, sempre”. Tra i vari flirt che ha avuto l’ex gieffino, sicuramente la storia con l’ex direttore del Tg3 ha ancora gli fa effetto.