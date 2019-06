Valeria Valeri è morta: l’annuncio della figlia, l’addio all’attrice

By

Valeria Valeri è morta: l’attrice si è spenta a 97 anni, l’annuncio è stato dato dalla figlia. Una vita sul palcoscenico. Il grande pubblico la ricorda anche nel suo ruolo in ‘Un medico in famiglia’

Addio a Valeria Valeri. L’attrice e doppiatrice romana, all’anagrafe Valeria Tulli, ha condotto un’intera esistenza sul palcoscenico. Nata a Roma l’8 dicembre 1921 ha continuato il suo percorso artistico fino a che le forze glielo hanno permesso. Si è spenta a 97 anni. A dare la triste notizia è stata la figlia Chiara Salerno, nata dalla relazione con l’attore Enrico Maria Salerno. Nella sua infinita carriera ha calcato le scene dei teatri di tutta Italia.

La carriera di Valeria Valeri, dal teatro al piccolo schermo

Gli esordì la videro al fianco di Gino Cervi e Andreina Pagnani. Poi i tanti i sodalizi celebri, ad esempio quelli con Alberto Lupo, Alberto Lionello e Paolo Ferrari. Per quanto riguarda gli amori, all’inizio degli anni Sessanta incrociò la sua strada con Enrico Maria Salerno con cui ci sarà una proficua collaborazione artistica e dal quale avrà una figlia, Chiara. Con Enrico partecipò anche alla serie tv La famiglia Benvenuti. Sul piccolo schermo la si vedrà ancora, periodicamente: fu la mamma di Gianburrasca nella serie con Rita Pavone, fece parte del cast di Disperatamente Giulia e in quello della serie Compagni di scuola, fino alla partecipazione a Un medico in famiglia.

Valeria Valeri non solo teatro e tv: la carriera cinematografica, quella di doppiatrice e l’ultima apparizione sul piccolo schermo

Oltre alla carriera teatrale e televisiva, Valeria vanta anche qualche ruolo cinematografico. Altra professione in cui spiccò fu quella che la vide nella veste di doppiatrice. Ha dato la sua voce a Julie Andrew, Natalie Wood, Anne Bancroft. L’ultima apparizione pubblica risale a circa tre anni fa, quando fu omaggiata da Massimo Ranieri nella trasmissione Sogno e son desto. I funerali si svolgeranno domani, 12 giugno, alle ore 11,30 alla Chiesa degli Artisti di Roma in Piazza del Popolo.