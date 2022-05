Valeria Rossi svela quanto guadagna ogni anno con la canzone Tre Parole

Valeria Rossi è tornata a parlare del suo più grande successo musicale: il tormentone Tre Parole. Una hit radiofonica diventata ben presto un piccolo cult della musica leggera italiana e non solo. Un successo che la cantante romana, ma nata a Tripoli, non è più riuscita a replicare e oggi ha deciso di prendere strade differenti, lontane dal mondo delle sette note dove per un lungo periodo ha lavorato dietro le quinte.

In un’intervista rilasciata a Un giorno da pecora, programma radiofonico in onda su Rai Radio 1, Valeria Rossi è tornata a parlare di Tre Parole, svelando delle inedite curiosità. “Quando ho guadagnato con quella canzone? Forse una cifra intorno ai cinquemila euro l’anno”, ha fatto sapere l’artista, che qualche anno fa ha partecipato al programma tv Ora o mai più di Amadeus in cerca di una nuova opportunità nel mondo dello spettacolo.

Tre parole è un brano famosissimo in Italia ma pure in Spagna, dove Valeria Rossi ha inciso una versione in lingua spagnola dal titolo Tres palabras. Un trionfo pure dalle parti di Madrid, dove ha raggiunto la quinta posizione in classifica.

Cosa fa oggi Valeria Rossi

Valeria Rossi non è più riuscita ad eguagliare il successo di Tre Parole. Col tempo si è data da fare come autrice musicale e scrittrice, pubblicando pure diversi libri. Grazie alla sua laurea ha trovato inoltre lavoro al Comune di Monza, città dove vive da qualche tempo insieme al marito e al figlio, presso l’Ufficio Anagrafe.

Di recente ha deciso di dedicarsi alla politica con l’intento di cambiare la realtà in cui vive. La 53enne si è candidata alle prossime amministrative di Monza, come consigliera nella lista Monza Attiva a sostegno del candidato sindaco Paolo Pilotto.

Valeria Rossi ha premesso che farà una campagna elettorale molto low profile, dove non ci saranno concerti ma che spera di poter trionfare per dare il proprio contributo alla comunità. Come sottolineato dal Corriere della Sera, quello della Rossi – che non ha alcuna parentela con il più famoso Vasco – è indubbiamente il nome più altisonante tra quelli in lizza per le comunali di Monza,