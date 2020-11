Valeria Marini, tutta la verità su truffa alla mamma e su Gianluigi: “È grave”

Valeria Marini a Verissimo ha raccontato la truffa ai danni di mamma Gianna e ha rivelato di essere stata vittima a sua volta di una truffa. La showgirl era molto provata ricordando il duro periodo che ha attraversato sua madre, che è stata truffata per circa 300mila euro. La signora Gianna ha vissuto un incubo lungo due anni e mezzo circa, ma Valeria ha scoperto tutto solo un anno e mezzo dopo. La madre è riuscita a trovare la forza di denunciare e da quel momento ha cominciato a riprendere in mano la sua vita. Questa persona che ha truffato la signora Gianna l’ha invitata a fare degli investimenti che in realtà non esistevano. Non si trattava quindi di investimenti sbagliati, ma di investimenti finti ha specificato Valeria.

Questa triste vicenda ha avuto delle ripercussioni anche sul loro rapporto, perché la signora Gianna non ha voluto vedere le sue figlie fino a poco tempo fa. Con la sorella della Marini il rapporto non è ancora tornato alla normalità. Valeria ha poi rivelato di essere stata vittima a sua volta di una truffa molto simile a quella della mamma, che pian piano si sta riprendendo, anche se non è facile. La Marini ha quindi raccontato che la truffa che ha subito lei è stata anche peggio di quella della madre, ma non è scesa nei dettagli. In quella occasione la sua famiglia e sua mamma soprattutto le sono stati vicini, per questo oggi Valeria sente di dover ricambiare tutto il supporto che ha ricevuto.

Poi Silvia ha parlato di Gianluigi, l’ex fidanzato di Valeria Marini. Ebbene, a proposito della loro rottura la showgirl ha preferito non rivelare nulla. Nessun dettaglio, ma le sue parole sono bastate per far capire che la storia è finita per un motivo su cui non si può sorvolare:

“Sinceramente è stato un momento così difficile in cui avevo bisogno di forza. Una tragedia nella tragedia. Non ne voglio parlare, è una cosa abbastanza grave. Non ha niente a che vedere con quello che è stato detto. A luglio ho evitato di parlarne. Ero concentrata ad aiutare mia mamma in questa situazione, quindi non ci voleva proprio”.

Valeria Marini continua a credere nell’amore vero, pensa che esista davvero ma allo stesso tempo è molto difficile incontrarlo. E forse lei, come ha ammesso davanti a Silvia Toffanin a Verissimo, deve ancora incontrarlo.