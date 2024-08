Valeria Marini: “Ti mando la fattura del dermatologo”, fan denuncia!

Valeria Marini non ha ottenuto il risultato sperato con la sua linea di cosmetici, “Baci Stellari”, un nome che richiama il suo famoso mantra di lunga data. Un fan, incuriosito dai prodotti, ha deciso di testarli, ma l’esperienza non è stata delle migliori. La recensione pubblicata su TikTok è stata piuttosto critica, sollevando dubbi sulla qualità dei cosmetici, in quanto il ragazzo ha avuto una reazione contraria ai prodotti, provando una forte irritazione.

Nonostante il nome accattivante e la popolarità dell’attrice, i prodotti non sembrano aver conquistato il pubblico, lasciando Valeria in una situazione a dir poco carina.

Il video TIK TOK

“Ho comprato il tonico e la crema idratante”

racconta il ragazzo, esaminando attentamente ogni dettaglio dei prodotti arrivati.

“Il packaging già mi lascia perplesso: un semplice adesivo bianco appiccicato su delle boccette. Ma il vero pezzo forte è il tonico, che hanno chiamato in modo generico ‘cosmetico spray’. Mi è arrivato tutto sbeccato, ma lo trovo quasi appropriato, considerando che richiama un po’ questa opulenza decadente. Quanto alla crema, ho il sospetto che sia stata usata, ma per ora facciamo finta di niente.”

A questo punto, il ragazzo inizia a testare i prodotti:

“Cominciamo con il fastoso ‘cosmetico spray’ a base di acido ialuronico e aloe vera. Posso dire? Ha un’erogazione molto fine, un buon profumo e lascia la pelle idratata, asciutta e per nulla appiccicosa. Ora passiamo alla crema, che è quella che mi preoccupa di più, visto che sembrava usata. Sul retro della confezione leggo: ‘Una formulazione Stellare, con la maiuscola, impreziosita dalla polvere di perla che uniforma l’incarnato e riduce la dilatazione dei pori’. Ma davvero si può scrivere una cosa del genere?”

Il ragazzo appare subito perplesso di fronte alla scatola appena acquistata, trovando prodotti, già a primo naso, non proprio “stellari” come si aspettava..

[VIDEO]

L’irritazione sul viso e lo sconforto

Il tik toker dal nome curioso, Ialuronicoh, è un esperto di cosmetici e trattamenti di bellezza, famoso sul social proprio per questa sua passione.

Noto per le sue recensioni sui cosmetici, il ragazzo inizia ad applicare la crema sul viso e commenta:

“È molto ricca, e sto avendo parecchia difficoltà a spalmarla. Valeria, qui direi che non ci siamo, niente baci stellari”.

Ma la situazione peggiora poco dopo:

“Piccolo update, mi è comparsa una bella irritazione. Direi niente baci stellari per nessuno. Valeria, ti mando la fattura del dermatologo!“.

Finale totalmente inaspettato per Valeria Marini che dovrà spiegare e affrontare le critiche sulla sua linea di cosmetici, mossi dal tik toker Ialuronicoh! Al momento non abbiamo aggiornamenti su una risposta di Valeria in merito alla faccenda, speriamo che la questione si risolva bene per tutti ( e che la fattura del dermatologo non sia troppo alta!)