Valeria Marini, problemi con la sicurezza a Sanremo: parla Ciacci

Valeria Marini, imprevisto a Sanremo 2019 con la sicurezza: la rivelazione di Giovanni Ciacci

Valeria Marini una delle super presenti al Teatro dell’Ariston per la prima serata del Festival di Sanremo 2019. La nota showgirl è stata inquadrata per più di una volta e non è certo passata inosservata. Dal palco è stata anche salutata da Claudio Bisio. Come sempre, l’esuberante donna ha saputo far parlare di sé anche senza avere bisogno di mettersi al centro dell’attenzione. Seduta in primissima fila, la Marini ha scelto un outfit super luccicante. Abito lungo e pieno zeppo di cristalli. Valeriona è stata sicuramente una delle poche che ha portato un po’ di luce al teatro. In ogni caso, la soubrette pare abbia avuto un piccolo e inaspettato problema con la sicurezza.

Giovanni Ciacci, Valeria Marini e i problemi con la sicurezza a Sanremo 2019: l’aneddoto a Detto Fatto

Giovanni Ciacci ha rivelato che ieri sera Valeria pare abbia avuto alcuni problemi con la sicurezza. L’esperto di noto ha dichiarato a Detto Fatto: “Sembra che sia stata rimbalzata. Sembra volesse entrare… Quindi lei che ha fatto, sembra sia entrata da un’uscita di sicurezza, ma le hanno fatto rifare il giro del teatro.” In ogni caso, il motivo non pare essere stato rivelato. Ciacci ha ironizzato sul fatto che potrebbe aver suonato il metal detector a causa dei tanti lustrini indossati. In ogni caso, tale gossip è da prendere con le pinze, nulla di certissimo.

Sanremo 2019, Valeria Marini super apprezzata dal pubblico a casa: i commenti social

Nonostante non fosse una degli ospiti, nonostante non sia mai salita sul palco, Valeria Marini è sicuramente stata una delle protagoniste indiscusse della prima serata del Festival. Anche da semplice spettatrice, la showgirl ha mozzato il fiato a gran parte del pubblico a casa. Sui social sono arrivati davvero molti commenti sulla Marini e tutti molto simpatici e di consenso.