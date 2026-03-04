Valeria Marini lascia in lacrime La Volta Buona (video): “Così Nino Frassica mi ha offesa”. Balivo basita

Valeria Marini, in lacrime, ha abbandonato temporaneamente lo studio de La Volta Buona, trasmissione di Rai 1 condotta da Caterina Balivo. La showgirl romana è scoppiata a piangere quando la padrona di casa le ha chiesto un commento sulla battuta fatta da Nino Frassica durante il Festival di Sanremo. Il comico, che è stato co-conduttore nella quarta serata della kermesse, in uno sketch con Carlo Conti ha preso in giro le labbra di Marini. Una gag che ha scombussolato quest’ultima, la quale ha riferito di essere stata molto male per quanto udito sul suo conto.

La Volta Buona, Valeria Marini in lacrime per la battuta a Sanremo di Nino Frassica

“Ha appena mandato un messaggio Valeria Marini, che non è potuta venire perché recentemente si è sottoposta a un’operazione alle labbra, se le è gonfiate e ha scritto…”. Questa la battuta di Frassica che ha poi borbottato termini incomprensibili, imitando i suoni di una bocca gonfissima. L’episodio è stato ricordato a La Volta Buona, dove è stata ospitata l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori. Nessuno si aspettava che avesse una reazione così forte. Anzi, ci si attendeva che si facesse una risata. E invece sono arrivate le lacrime e un pesante sfogo.

“Non è piaciuto a nessuno e ci sono rimasta malissimo perché Frassica l’ho trovato offensivo, molto. Ci ho pianto perché mi ha fatto rabbia. Lui è una persona con cui ho lavorato, il mio secondo lavoro l’ho fatto con lui”, ha dichiarato Marini singhiozzando e non riuscendo a trattenere il pianto. La conduttrice romana ha poi spiegato di aver contattato privatamente il comico che le ha chiesto scusa. Tuttavia, Marini non ha accettato il mea culpa di Frassica in quanto ritiene che avrebbe dovuto esporsi pubblicamente.

“Questo è un luogo comune dello spettacolo italiano, dire cattiverie o disprezzare chi ha successo e chi è amato. Questa cosa mi urta tanto. Ora vi saluto e me ne vado, perché sto ancora aspettando le scuse pubbliche di Nino Frassica”, ha concluso la showgirl che si è alzata dal divanetto della trasmissione, abbandonando temporaneamente lo studio.

Dopo qualche secondo è tornata e ha continuato il suo sfogo contro Frassica, affermando di adorarlo, ma dicendo che nella vicenda dell’episodio sanremese ha fatto un’uscita “molto offensiva” sul suo corpo. E ancora: “Con quella battuta non ha fatto ridere nessuno. Avrebbe potuto fare altre battute, ne ha fatte moltissime su di me. Io sono una persona molto auto-ironica, ma non sono un pezzo di carne“, “Ripeto, quella non è stata una battuta, ma è stata una battuta sgradevole. Lui mi conosce da quando sono una ragazzina, avrebbe potuto fare un’altra battuta”, ha concluso Marini.

Valeria Marini in lacrime a #LaVoltaBuona per le battute di Nino Frassica a #Sanremo2026 sul suo conto. pic.twitter.com/i9u978Is54 — Trash Italiano (@trash_italiano) March 4, 2026

Caterina Balivo prova a placare Valeria Marini (senza riuscirci)

Durante lo sfogo, Caterina Balivo in un paio di occasioni ha provato a ridimensionare la faccenda. “Ma se ti ha chiesto scusa?”. “Ma non in pubblico”, la risposta secca di Marini. “Ma che cosa vuol dire?”, la replica di Balivo. Ma Valeria ha tirato dritto. E ha tirato dritto anche quando la conduttrice de La Volta Buona ha sottolineato che i comici “ne hanno per tutti”.