Valeria Marini e Eleonoire Casalegno: è ancora guerra tra le due

Lite a Live-Non è la d’Urso tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno

Passano gli anni ma certe rivalità non si spengono mai. A quasi quattro anni dalla prima edizione del Grande Fratello Vip è scoppiata in tv un’altra lite tra Valeria Marini ed Elenoire Casalegno. Al centro della diatriba la guerra tra la soubrette sarda e Antonella Elia, nata all’interno della quarta edizione del reality show di Mediaset. La Marini ha ribadito per l’ennesima volta che ha subito ingiustamente degli attacchi da parte della collega ma non è dello stesso avviso la Casalegno. “Non puoi parlare, non c’eri lì”, ha replicato stizzita Valeria, che ha mostrato pure un certo fastidio per la questione. “Non mi interessa parlare di questo argomento (il caso Elia, ndr). In questo momento così tragico non mi interessa proprio”, ha precisato.

Elenoire Casalegno risponde a Valeria Marini sul caso Antonella Elia

“Antonella mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo”, ha assicurato Valeria Marini a Live-Non è la d’Urso. “Non è facile vivere in quelle circostanze, ogni giorno, senza cellulare, senza radio, televisione e internet. Mi ricordo che la convivenza con te non è stata semplice“, ha osservato Elenoire Casalegno. Sulla vicenda è intervenuto Roberto Alessi che ha puntualizzato: “Non mi sembra di aver visto chissà cosa da parte di Valeria nei confronti di Antonella”.

Elenoire Casalegno ricorda la faida tra Valeria e Mariana Rodriguez

“Lei ha i suoi metodi per offendere, ma vi ricordate quando diceva che Mariana Rodriguez portava sfiga perché suonava la campana tibetana?”, ha ricordato la Casalegno. “E lo scolapasta, invece?”, ha rammentato Valeria Marini, riferendosi all’oggetto di un’accesa discussione avuta proprio con Elenoire al GF Vip.