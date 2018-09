Valeria Marini e Patrick Baldassari stanno ancora insieme: l’indizio dell’ex marito

By

Valeria Marini e Patrick Baldassari si sono lasciati dopo Temptation Island? L’indizio dell’ex Giovanni Cottone

Valeria Marini e il fidanzato Patrick Baldassari sono stati i grandi protagonisti della prima puntata di Temptation Island Vip. La showgirl sarda ha subito perso la testa per il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez e sono in molti a scommettere che dopo la fine delle registrazioni del programma la coppia è scoppiata. In realtà, è probabile che i due siano rimasti insieme. Un indizio importante arriva da Giovani Cottone, l’ex marito di Valeria, che è stato intervistato da Eleonora Daniele a Storie Italiane. “Conosco bene il suo compagno di adesso”, si è lasciato sfuggire l’imprenditore, lasciando così intuire che Valeria e Patrick – tornati insieme nella primavera 2018 dopo aver avuto una storia nel 2016 – stiano ancora insieme.

Giovanni Cottone a Storie Italiane: “Voglio bene a Valeria Marini”

A Storie Italiane Giovanni Cottone ha ripercorso le tappe del suo amore con Valeria Marini, culminato col matrimonio celebrato nel 2013 e poi annullato dalla Sacra Rota. “Non sono più innamorato ma le voglio molto bene. Mi dispiace molto che sia finita così”, ha ammesso l’uomo. “Non si può dimenticare facilmente una relazione del genere. Io e Valeria insieme siamo stati benissimo, facevamo certi weekend…”, ha confidato Cottone.

L’augurio di Giovanni Cottone: “Per Valeria solo il meglio”

Cottone non ha mai avuto un buon rapporto con Gianna Orrù, madre della Marini. “Auguro a Valeria di essere felice, spero che finalmente riesca a stare bene”, ha concluso Giovanni, che ha da poco iniziato una nuova storia d’amore anche se non ha voluto svelare l’identità della donna fortunata.