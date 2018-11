Valeria Marini e Ivan a Uomini e Donne: ecco che rapporto c’è tra loro oggi

Valeria Marini e Ivan Gonzalez insieme a Uomini e Donne: ecco che tipo di rapporto c’è dopo Temptation Island Vip

Valeria Marini e Ivan Gonzalez fanno il loro ingresso a Uomini e Donne per la seconda volta. Qualche tempo fa li avevamo visti entrare in studio per parlare della loro esperienza a Temptation Island Vip. Ora ricoprono entrambi un ruolo preciso nel programma. Ivan è diventato il nuovo tronista, dopo l’abbandono di Mara Fasone, e Valeria deve invece organizzare una festa di fidanzamento per lui e per Andrea Cerioli. Il tutto è stato abbastanza inaspettato. Non tanto l’arrivo dello spagnolo sul trono, quanto la partecipazione della Marini. La nota showgirl italiana aveva instaurato con Ivan un rapporto molto forte. Sembrava proprio che da parte sua ci fosse un certo interesse nei confronti del Gonzalez. Eppure ora si ritrova a collaborare con il programma per far trovare l’amore proprio a Ivan. Ma cos’è accaduto tra loro dopo Temptation Island Vip? Probabilmente li univa una particolare simpatia e, dunque, non è nato nulla di così importante.

Molti erano convinti del fatto che Valeria volesse avere una vera e propria storia d’amore con Ivan. Eppure in breve tempo entrambi sono approdati al Trono Classico con un ruolo ben preciso. Quale tipo di rapporto c’è tra loro attualmente? Una bella amicizia a quanto pare. Ivan considera Valeria la sua sorella maggiore. A rivelarlo è lo stesso nuovo tronista, il quale chiede alla Marini di indicargli la corteggiatrice che più potrebbe fare per lui. La showgirl non sa chi scegliere e il Gonzalez rivela di aver fatto questa richiesta a Valeria poiché per lui è una sorella maggiore. Difficile vederli come fratello e sorella per il pubblico, dopo quanto accaduto tra loro nel reality delle tentazioni.

Valeria Marini, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli: dopo Temptation Island Vip approdano al Trono Classico

Oltre Ivan, anche Cerioli approda sul trono dopo il reality delle tentazioni. Insieme al Gonzalez, avrà per la seconda volta la possibilità di incontrare la ragazza adatta a loro. Ad aiutarli in tutto questo ci sarà la Marini, la quale ha il compito di organizzare una festa di fidanzamento. Maria De Filippi fa, però, presente che Valeria non sarà in studio ogni puntata.