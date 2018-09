Valeria Marini innamorata: l’uomo che le ha rubato il cuore non è il tentatore

Valeria Marini innamorata (ma non di Ivan il tentatore): lo scoop sull’amore segreto della showgirl

Aria di crisi tra Valeria Marini e Patrick Baldassarri a Temptation Island Vip. Come abbiamo visto, infatti, la coppia non sta vivendo momenti molto felici all’interno del programma. Il motivo per cui Valeria Marini in particolare starebbe facendo dei passi indietro nei confronti del fidanzato, tuttavia, non sarebbero da attribuire solo al tentatore spagnolo conosciuto nel villaggio. Pur avendo ceduto alle lusinghe e al corteggiamento di Ivan Gonzalez, infatti, pare che alla base dei dubbi della showgirl (su Patrick e la sua storia con lui) ci sia un altro uomo. A rivelarlo è il settimanale Oggi che, pur non rendendo nota l’identità dell’uomo, si lascia scappare qualche particolare decisamente rilevante sull’amore misterioso di Valeria.

Valeria Marina cotta di un uomo misterioso: l’amore per Patrick Baldassari già finito prima di Temptation Island?

Pochi giorni dopo il debutto di Valeria Marini a Temptation Island Vip, Diva e Donna aveva lanciato uno scoop non indifferente su di lei e il fidanzato Patrick Baldassari. Secondo il giornale, nello specifico, i due sarebbero entrati già lasciati all’interno del programma ma avrebbero finto comunque di stare insieme per partecipare. A rincarare la dose, nel suo ultimo numero, c’ha pensato ora il settimanale Oggi. La tesi sostenuta, a tal proposito, è la seguente: “Valeria sarebbe innamorata da tempo di un aitante imprenditore georgiano“. E questo, dunque, starebbe mettendo fortemente in crisi il suo rapporto.

Temptation Island Vip anticipazioni: Valeria Marini e Patrick Baldassari usciranno single dal programma

Secondo le prime anticipazioni emerse su Temptation Island Vip, tra le coppie che lasceranno separati la trasmissione ci sono proprio Valeria Marini e Patrick Baldassari. Ma Valeria ha veramente lasciato il fidanzato per iniziare a frequentare il tentatore Ivan Gonzalez lontano dalle telecamere? Questa tesi, sostenuta da Dagospia, potrebbe oggi non rivelarsi vera. Una cosa però è certa, che sia per il sentimento provato nei confronti del misterioso imprenditore georgiano o sia per stare con Ivan, tutti i segni al momento sembrerebbero confermare la chiusura definitiva dei rapporti tra la Marini e il fidanzato Patrick.