Valeria Marini dopo Gf Vip: “Perseguitata in Casa, ma salva da contagio”

Grande Fratello Vip, Valeria Marini parla dopo l’eliminazione e torna ad attaccare Antonella Elia

Valeria Marini dopo il Grande Fratello Vip ha parlato della sua esperienza nella Casa. La showgirl è stata per la seconda volta concorrente dell’edizione Vip del reality show, entrando in corsa nella quarta edizione dopo la prima. Ha vissuto la sua esperienza trovando in Antonella Elia la sua antagonista e i litigi tra le due hanno tenuto banco per settimane. Tra provocazioni e scontri, oggi Valeria pare non abbia cambiato idea: pensa di essere stata vittima della Elia e lo ha ribadito in una intervista a Novella 2000. Della Elia e forse anche di altri concorrenti che nei suoi ultimi giorni nella Casa le hanno fatto notare comportamenti sbagliati. Non ha fatto esplicitamente il nome di Antonella nelle sue dichiarazioni infatti, ma è chiaro che si riferisse anche e soprattutto a lei. Ha pure aggiunto che il suo nome è stato usato per poter emergere.

Valeria Marini dopo il Gf Vip non si arrende: “Mi sono sentita perseguitata, sono ancora ferita”

Valeria ha detto: “Mi sono sentita perseguitata senza motivo: se avessi avuto un comportamento scatenante avrei provato a capire, ma così non so darmi spiegazioni. Ma, dato che i problemi oggi sono altri, nemmeno voglio pensarci”. Come succedeva anche nella Casa durante la puntata con Signorini, insomma, anche nell’intervista Valeria ha prima lanciato il sasso e poi ha detto di non volerci pensare. Poco dopo però è tornata all’attacco: “Come non mi interessa rispondere a chi, quando ero nella Casa, ha usato il mio nome per farsi pubblicità. So che il pubblico non è stupido e questo in parte mi consola”. Non è finita qui, perché è tornata su questo punto pure quando ha parlato dei ricordi che porta del Gf Vip 4. Queste le sue parole: “Ho alcuni ricordi belli ma se ripenso a quello che ho subito mi sento ancora ferita. C’è modo e modo per esprimere un parere”.

Gf Vip, Valeria Marini: “Mi ha salvato da un possibile contagio”

Pensando poi al Coronavirus, Valeria Marini ha raccontato di essersi sentita al sicuro nella Casa del Gf Vip: “Posso dire che la reclusione nella Casa almeno mi ha salvato da un possibile contagio, quello era un reale isolamento. Ma quando sono uscita e ho saputo tutto, quando ho saputo di Piero Chiambretti, che in questa disgrazia ha perso la mamma, le lacrime hanno avuto la meglio”.