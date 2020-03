Valeria Marini: “Eliminata per colpa della Elia. Un uomo in comune? Falso”

Valeria Marini torna ad attaccare Antonella Elia dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip

A una settimana dall’eliminazione al Grande Fratello Vip Valeria Marini è tornata ad attaccare Antonella Elia, la sua grande rivale in questa quarta edizione del reality show. A detta della soubrette sarda gli attacchi e le offese della collega avrebbero penalizzato il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Che, a quanto pare, è stato tutt’altro che sereno e positivo e avrebbe fatto soffrire parecchio Valeria. Secondo la Marini, poi, l’eliminazione avvenuta nella puntata in onda il 18 marzo sarebbe stata proprio colpa di Antonella, che è invece ancora in gioco. “In queste settimane mi è mancata la serenità. Sono stata presa di mira ancor prima di entrare nel reality e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti”, ha premesso la 52enne.

Le nuove dichiarazioni di Valeria Marini contro Antonella Elia

“Ho provato in tutti i modi a trovare la strada giusta da percorrere assieme, ma il risultato è stato a dir poco disastroso. La Elia non ha fatto altro che denigrarmi e darmi addosso, rendendo impossibile la mia permanenza all’interno del gioco. E non l’ha fatto solo con me, ma anche con tutte le personalità forti della Casa. Sono certa che la sua sia una tattica per uscirne, poi, da vittima, e indipendentemente da quello che sarà il risultato finale lei, per quanto mi riguarda, ha già perso”, ha dichiarato Valeria Marini. La prima donna del Bagaglino ha smentito pure di aver avuto un ex fidanzato in comune con Antonella. L’uomo in questione, secondo gli ultimi gossip, è il conduttore Marco Senise, che ha avuto una breve relazione con la Elia negli anni Novanta e successivamente un presunto flirt con la Marini. Ma quest’ultima ha assicurato: “Dicerie. Con lei non ho mai condiviso nulla”.

Valeria Marini ringrazia Rita Rusic per l’ultimo gesto

Valeria Marini ha voluto pubblicamente ringraziare Rita Rusic che, durante una diretta del GF Vip, ha preso le sue parti contro Antonella Elia. “Rita ha dimostrato di essere intelligente e anche molto sensibile. Ci sono state molte turbolenze in passato tra di noi, ma ora, nonostante le tante dichiarazioni contro di me, è arrivato il momento di guardare avanti”, ha puntualizzato Valeria.