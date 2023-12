Valeria Marini, bufera: “Urla e pretese di aiuto in aeroporto” (video)

Salvo Sottile, nel tardo pomeriggio di domenica 17 dicembre 2023, ha pubblicato un video realizzato dalla giornalista Rai Eugenia Nante che ha ripreso Valeria Marini mentre si stava imbarcando all’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo per tornare a Roma. A far discutere è stato il fatto che la showgirl avrebbe fermamente preteso l’aiuto degli addetti della Gesap, la società che si occupa della logistica nello scalo siciliano, per trasportare sul mezzo le sue due valigie e il suo amato cane.

Eugenia Nante, come si evince dal filmato, vedendo l’atteggiamento della Marini, al pari delle altre persone che hanno assistito alla scena, è rimasta basita. Sempre secondo la testimonianza della giornalista di Rai Tre, la conduttrice pare che abbia perso la pazienza in quanto si è trovata in difficoltà nel portare i bagagli e il suo cane sull’aereo. Questo il racconto della dipendente della Tv di Stato:

“Volo Palermo Roma. Si imbarca Valeria Marini. Due borsoni e il cane. Alla faccia del bagaglio a mano. Chiede come mai non ci sia un ascensore per portarle le valigie sull’aereo. Giuro lo ha chiesto. Sgomitando passa davanti a tutti. Urla dov’è il mio autista. La gente prima ride poi si incazza mentre arrivano (solo per lei) gli addetti dell’aeroporto a portarle sulla scaletta borsoni e cane. Mi fermo qui”.

Nel video divulgato sui social si vede infatti la showgirl sarda avere a che fare con due facchini mentre dà a questi delle indicazioni su come e dove mettere i suoi bagagli. I due uomini non avrebbero fatto scenate e, anzi, sembra che si siano mostrati particolarmente disponibili nel soddisfare le esigenze dell’ex star de Il Bagaglino. Infatti li si vede prendere in consegna le valigie e salire a bordo del velivolo assieme alla Marini.

Salvo Sottile rilancia il video dell’imbarco di Valeria Marini

Anche Sottile, come già accennato, ha dato risalto alla vicenda, postando il filmato sui suoi profili social e descrivendo così l’accaduto:

“L’imbarco in aeroporto di Valeria Marini crea polemiche, la showgirl, secondo un video girato da una giornalista Rai, pretende l’aiuto dei facchini. Imbarco movimentato per Valeria Marini all’Aeroporto Internazionale di Palermo Falcone Borsellino. La soubrette, che viaggiava con due grossi bagagli a mano (forse addirittura fuori misura per le cappelliere dell’aereo Ita per Roma) e il suo cane al seguito, ha dato in escandescenza e preteso dalla Gesap (società che gestisce lo scalo) l’aiuto di due addetti aeroportuali. Che sono stati prontamente messi a sua disposizione. A raccontarlo sui social, con questo video e un post al vetriolo, è stata la giornalista Rai Eugenia Nante”.

Le reazioni della gente comune

Sui social la vicenda è stata parecchio commentata dalla gente comune. E, manco a dirlo, una miriade di utenti hanno criticato aspramente e ferocemente la Marini, sostenendo che sia stata spocchiosa e altezzosa. Parecchi coloro che hanno ritenuto un simile episodio fuori luogo, dicendo di non sopportare simili “capricci da star”. C’è anche chi se l’è presa con i due facchini, affermando che sono stati troppo accondiscendenti e che avrebbero dovuto far sì che l’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori si arrangiasse da sola.