Valeria Graci oggi: corteggiata da due cantanti di Sanremo 2021

By

Il Festival di Sanremo 2021 potrebbe essere l’occasione giusta per Valeria Graci per ritrovare un po’ di serenità in amore. Da tempo sola dopo la fine del matrimonio con Simon, dal quale ha avuto il figlio Pierluigi, sarebbe da tempo alla ricerca di un nuovo amore intenso e travolgente.

Stando a quello che spiffera Alberto Dandolo su Oggi Valeria Graci sarebbe molto corteggiata a Sanremo. L’artista è arrivata nella città dei fiori per condurre Prima Festival, il breve spazio in onda prima di ogni serata, con Giovanna Civitillo e Giovanni Vernia.

Pare che Valeria, 40 anni, sia corteggiatissima e assai contesa da ben due cantanti giovanissimi. Uno sarebbe in gara mentre l’altro sarebbe salito sul palco dell’Ariston l’anno scorso. Secondo gli ultimi gossip la Graci riceverebbe di continuo fiori e inviti a trascorrere del tempo insieme.

L’inviata di Striscia la notizia cederà al fascino di un cantante di Sanremo o preferirà concentrarsi solo ed esclusivamente sul lavoro al Festival? Al momento la diretta interessata non ha commento le ultime voci sulla sua vita privata.

Tutto sulla vita privata di Valeria Graci

Nonostante il successo in televisione Valeria Graci ha sempre tenuto la sua vita privata molto riservata. È stata sposata per tanti anni con Simon, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo. Nel 2011 la coppia ha avuto un figlio, Pierluigi, che è molto legato ai suoi genitori.

Di recente Valeria Graci si è sbottonata sulla fine del suo matrimonio nel corso di un’intervista a Verissimo. L’artista ha parlato di alcune violenze psicologiche che hanno influito negativamente sulla sua vita. Oggi è completamente guarita ed è pronta ad innamorarsi di nuovo.

Nel 2012 Valeria Graci ha sciolto il sodalizio artistico con Katia Follesa. Le due sono diventate famose grazie a Zelig con il duo Katia & Valeria. La Graci e la Follesa hanno deciso di intraprendere strade differenti per riuscire a realizzare i rispittivi sogni e desideri.

Oggi Valeria Graci e Katia Follesa hanno mantenuto un buon rapporto d’amicizia anche se le loro strade professionali non si sono più incrociate.