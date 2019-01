Valentina Rapisarda in lacrime: “La vita in grembo è stravolgente”

Valentina Rapisarda scoppia in lacrime: “Nulla è più stravolgente di una vita in grembo. Sogno ad occhi aperti”

Risveglio in lacrime per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Rapisarda. L’ex fidanzata di Andrea Cerioli si è mostrata sulle Instagram Stories nel letto, sopraffatta dalle emozioni e dal pianto.”Ragazzi una cosa bellissima. Mi state mandando le foto dei vostri bimbi e io mi sto commuovendo come se non ci fosse un domani”, ha singhiozzato Valentina, evidentemente commossa. Poi, ha pubblicato un post toccante, con il piedino di un pargolo in una mano adulta. “Stanotte ti ho sognato. Dream, love, family“, ha aggiunto in didascalia. Immediata la reazione dei fan che subito hanno alzato le antenne ed hanno scritto a Valentina, che ha risposto a tanti. “Stiamo sognando in molte ad occhi aperti”, fa sapere a un’utente che le ha appena confidato la voglia di diventare madre. “Avevo proprio bisogno di questo”, scrive sempre la Rapisarda a chi le fa notare che con un uomo al fianco che l’ama si sogna in grande.

“Spero che lassù ci sia un pargolo che aspetta la situazione giusta per portare tanta luce nelle nostre vite”

“Spero che lassù ci sia un pargolo che aspetta la situazione giusta per portare tanta luce nelle nostre vite“, confida l’ex corteggiatrice a un’altra fan, aggiungendo di ‘parlare’ costantemente con la Madonna per far sì che vada tutto bene. “Vorrei una famiglia numerosa con tanto amore in giro per casa e tanto caos e felicità“, sussurra sempre Valentina che crede che “nulla è più stravolgente di una vita in grembo”. “Mi commuovo solo a dirlo“, aggiunge. A questo punto alcuni ‘seguaci’ credono che la Rapisarda aspetti un figlio, ma in realtà non è così. “Non ci fraintendiamo, non sono in dolce attesa”, chiarisce, nonostante la voglia di maternità sia alle stelle.

Valentina Rapisarda e il fidanzato: voglia di famiglia

Nel 2018 la Rapisarda ha ritrovato l’amore. Si tratta di un uomo al di fuori del mondo dello spettacolo, poco avvezzo ai riflettori social. La coppia essendo molto riservata fa trapelare poco. Tuttavia, pare sicuro, almeno per Valentina, che la voglia di una famiglia e un figlio è davvero tanta.