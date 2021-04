Valentina Persia: la morte del fidanzato e il mistero sul padre dei suoi figli

Una vita ricca di risate e soddisfazioni ma anche di drammi e tragedie quella di Valentina Persia. A raccontare alcuni retroscena del lato più nascosto della comica, naufraga all’Isola dei Famosi, è stato il fratello Paolo al settimanale Di Più. Forse non tutti sanno che Valentina ha dovuto fare i conti con le perdita del grande amore della sua vita e con una terribile depressione post partum dopo la nascita dei suoi figli.

Circa dodici anni fa Valentina Persia ha perso il suo fidanzato Salvo, che lavorava come architetto. Una storia d’amore unica, intensa, travolgente, che è stata spazzata via da un tragico destino. I due si sono amati per circa quattro anni quando Salvo è scomparso prematuramente, all’età di 41 anni, per alcuni problemi cardiaci.

Il fratello di Valentina Persia ha parlato così di questo evento doloroso:

“Lui e Valentina hanno vissuto una storia bellissima. Mia sorella ha ripetuto più volte che è stato Salvo a insegnarle per la prima volta che cosa fosse l’amore, che non aveva mai provato nulla di simile prima. La morte di Salvo è stato per mia sorella un colpo devastante, durissimo”

A detta di Paolo Valentina Persia non ha mai davvero superato la scomparsa di Salvo. Ha semplicemente imparato a conviverci:

“Valentina è una donna forte, molto determinata. Perciò è andata avanti, a livello umano e professionale, perché doveva farlo, pur sentendo dentro un vuoto incolmabile. Valentina mi ha anche detto più volte di essere riuscita farlo perché, in un certo senso, sente che il suo grande amore le è ancora accanto, che le sta ancora vicino, anche se in modo diverso da prima”

Dopo la morte di Salvo Valentina Persia ha affrontato la perdita dell’adorato papà. Essendo l’unica figlia femmina tra quattro maschi Valentina ha sempre avuto un legame speciale con il genitore. L’uomo è morto nel 2015, all’età di 81 anni, dopo aver combattuto per tanti anni contro una malattia.

Nonostante il dolore Valentina Persia è andata avanti e ha realizzato un suo grande sogno, quello di diventare mamma. Sei anni fa la comica ha avuto i gemelli Lorenzo e Carlotta. Due bambini che Valentina ha cresciuto da sola visto che è una mamma single. Fino ad oggi la Persia non ha mai voluto rivelare come ha fatto a rimanere incinta né chi sia il padre dei suoi figli.

Valentina Persia ha però parlato più volte della depressione post partum che l’ha travolta dopo la nascita dei bambini. Un problema di cui soffrono molte neo mamme e di cui si parla ancora troppo poco. Prima di partire per l’Isola dei Famosi Valentina ha raccontato:

“Nel periodo dopo il parto la stanchezza mi stava logorando, stavo perdendo lucidità e la mia “voce oscura” stava prendendo il sopravvento. Guardavo i miei figli, sapevo che avrei dovuto volere loro bene, ma non ci riuscivo. Mi sembravano due estranei. Nei rari momenti in cui riuscivo a sdraiarmi invece di dormire piangevo. Mi sentivo soffocare”

La famiglia di Valentina Persia ha cercato di stare vicino alla comica ma determinante è stato l’aiuto di un’amica. Una donna che ha ospitato a casa sua Valentina e i suoi figli:

“Finalmente non mi sentivo più sola. Quando tornai a casa mia stavo meglio e riuscii a contrastare la mia “voce oscura”. La svolta arrivò quando portai i bambini al nido. Nel momento in cui ci separammo capii, per la prima volta, quanto volevo loro bene. Da quel momento è stato tutto un crescendo”

Oggi Valentina Persia è molto legata ai gemelli e più volte sull’Isola dei Famosi si è commossa pensando ai bambini che momentaneamente vivono con la nonna e gli zii.