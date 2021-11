Valentina Ferragni operata: “Sembrava un brufolo”, ora la biopsia

Valentina Ferragni ha un cerotto sulla fronte, lì dove c’era quello che sembrava un brufolo. Da qualche tempo la sorella di Chiara teneva aggiornati i fan su come procedesse la situazione, che a un certo punto ha iniziato a preoccuparla anche. Tutto è iniziato un anno fa, quando le è spuntato qualcosa sulla fronte e sembrava essere un brufolo sotto pelle. Quel brufolo però non è mai andato via, anzi si è trasformato e Valentina è stata operata per rimuoverlo. Nelle sue stories su Instagram ha raccontato per filo e per segno tutto ciò che le è successo e cosa succederà adesso, perché non sa minimamente di cosa si tratti. Né lo sanno i medici che hanno rimosso il “coso”, così lo ha chiamato lei.

Postando un selfie allo specchio col cerotto in fronte, Valentina ha spiegato che quel brufolo col tempo si è ulcerato da solo e non sarebbe mai guarito da solo. Non si sa cosa sia diventato: “Una cisti o nel caso peggiore un basalioma (tumore maligno ma non particolarmente aggressivo)”. L’asportazione è avvenuta con un bisturi elettrico perché adesso sarà necessario sottoporre a una biopsia la parte asportata. E Valentina lo ha anche mostrato nel barattolino in una foto: sembra abbastanza grande, per questo era molto preoccupata.

Valentina Ferragni ha tre punti sulla fronte e dovrà toglierli tra una settimana. Lei non ha nascosto di aver pensato di poter avere qualcosa di brutto vedendo che non andava via, inoltre temeva che la situazione potesse peggiorare sempre di più. Aveva anche un po’ di ansia per la cicatrice che avrebbe avuto sulla fronte: “Mi hanno asportato un bel pezzo di pelle, ma la salute è la prima cosa”. Per questo non ha esitato a sottoporsi all’operazione: la salute viene prima di tutto, anche a costo di avere una cicatrice evidente sulla fronte.

Naturalmente terrà aggiornati i fan quando avrà i risultati della biopsia. Nel frattempo dovrà tenere del ghiaccio sui punti e dormire sempre a pancia in su per non rischiare di farli saltare. Il cerotto non fermerà i suoi impegni, però: oggi farà un red carpet e spera di camuffare il cerotto. Sotto al post su Instagram col suo racconto è spuntato il commento di Luca Vezil, il suo fidanzato: