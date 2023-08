Valentina Ferragni, incidente in mare: “Pensavo che saremmo morti”

Ore di spavento per la sorella minore di Chiara Ferragni: l’incidente in moto d’acqua ai Caraibi con il compagno, Matteo Napoletano

Brutta disavventura in mare per Valentina Ferragni e il fidanzato, Matteo Napoletano. Un paio di settimane fa i due si trovavano in vacanza in quel di Saint Bart, nei Caraibi, quando hanno deciso di regalarsi un’escursione in moto d’acqua. Una gita fuori porta che si è rivelata un vero incubo. Ieri, lunedì 21 agosto, la stessa influencer ha reso partecipi i suoi followers su Instagram degli attimi di paura e dell’inaspettato fuori programma con il quale lei e il giovane compagno hanno dovuto fare i conti. Ecco che cosa è successo.

Il racconto shock di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si è ormai lasciata alle spalle la brutta disavventura che l’ha vista protagonista insieme al compagno qualche settimana fa a Saint Bart e ora che il peggio è passato ha voluto raccontare cosa le è successo ai suoi followers su Instagram. Dal suo divano di casa la sorella minore di Chiara Ferragni ha condiviso con i fan il brutto momento vissuto: “Ciao a tutti ragazzi, eccomi di nuovo. Sono tornata su Instagram dopo un po’ di giorni di relax in cui sono successe delle cose un po’ strane“, ha esordito l’influencer.

La Ferragni ha poi proseguito il racconto spiegando che lei e Matteo Napoletano avevano deciso di prenotare un giro in moto d’acqua di un’ora e mezza con una guida, per passare un pomeriggio diverso dal solito e per fare il giro di tutta l’isola.

“Dato che Saint-Barth appartiene alle Antille francesi, presumo che quindi funzioni come in Francia, non era necessaria la patente nautica per la moto d’acqua, quindi, la affittiamo. C’era Matteo, io dietro di lui, poi, la guida e un altro ragazzo, ci mettono il giubbotto di salvataggio e ci spiegano come mettere in moto e guidare” ha spiegato l’influencer.

Si arriva poi al momento clou nel quale la Ferragni spiega per filo e per segno che cosa è successo dopo la partenza: “Pensavamo fosse una cosa molto più semplice, il mare era molto grosso, vento fortissimo. Dopo mezz’ora urlo che non ce la faccio più, non riuscivo ad attaccarmi. Dico a Matteo di tornare indietro, non ce la facevo un’ora e mezza e così. Nel mentre la guida ci ferma e ci dice che sta arrivando una tempesta e che dovevamo tornare indietro. Il cielo più nero che abbia mai visto. Eravamo a mezz’ora dal punto di partenza. Eravamo spaventatissimi. Ragazzi, comincia a piovere fortissimo“.

Qui la situazione inizia a degenerare e accade l’irreparabile: “Prendiamo un’onda e cadiamo, nel mare aperto non so come ho fatto, ma non riuscivo quasi a respirare. Eravamo in mezzo al mare, con la moto d’acqua lontanissima. Eravamo soli e non stavamo bene. L’altro cliente ci è venuto a soccorrere, mentre la guida è arrivata dopo 5 minuti, vi giuro, solo dopo mi ha preso. Anche Matteo era molto spaventato. Non c’era modo di fermarsi, bisognava soltanto tornare indietro. Passano dieci minuti, arriviamo a riva grazie a Dio, io pensavo che saremmo morti.”