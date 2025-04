Valentina Ferragni, criticata per il suo nuovo lavoro: ‘finiti i soldi?’

Valentina Ferragni, sorella della più nota Chiara, ha deciso di dedicarsi ad un nuovo lavoro. La giovane Ferragni, infatti, pare possa anche interpretare il ruolo di giornalista. Così si è messa in gioco con un podcast che uscirà martedì 06 maggio sulla piattaforma YouTube. Un podcast dal titolo inequivocabile: Storie oltre le stories. Il podcast consiste in una serie di interviste tra Valentina Ferragni e alcune vip nostrane. Tra queste ci saranno ovviamente Chiara Ferragni e l’altra sorella Francesca ma anche Diletta Leotta e persino Cecilia Rodriguez. Nel trailer anticipatorio non si spiega molto. Il titolo però lascia intendere quale sia lo scopo di queste lunghe chiacchierate. Scoprire la storia dietro ai volti noti che Valentina ha deciso di intervistare.

Ci asteniamo dal commentare il lavoro della Ferragni. Quantomeno aspettiamo di vedere le puntate del podcast per capire se la sorella minore di Chiara possa avere realmente un futuro in questo specifico settore. Già altre colleghe, prima di lei, si sono cimentate in qualcosa di simile. Giulia Salemi, ad esempio, ha riscosso un discreto successo e riesce ad empatizzare facilmente con i suoi ospiti. Anche Diletta Leotta con il suo Mamma dilettante ha stupito in positivo e ha saputo condurre con dedizione ed interesse le sue interviste. Chiaramente c’è chi ha forti dubbi sulla riuscita del prodotto e soprattutto sul merito.

I dubbi sul podcast di Valentina Ferragni: se lo merita davvero?

D’altronde è anche difficile non biasimare chi critica Valentina. Per fare un mestiere del genere bisognerebbe studiare e prepararsi in un certo modo. Seguire dei corsi di giornalismo e di formazione. Oggigiorno ci si cimenta in mestieri senza avere il giusto background. Oltre a non essere corretto per chi sta studiando da anni lo stesso mestiere è anche un esempio sbagliato. Una volta la raccomandazione era segreta e spesso motivo di vergogna per chi la subiva. Oggi invece i social determinano il successo che determina le possibilità di lavoro.

Insomma la domanda che molti utenti si pongono è semplice: se Valentina Ferragni non fosse stata la sorella di Chiara e non avesse tutte le conoscenze che ha nel mondo dello spettacolo, siederebbe su quella sedia ad intervistare delle vip? Impossibile dare una risposta ma ogni tanto sarebbe bello se chi fosse davanti alla telecamera puntasse l’attenzione sul valore dell’istruzione. Crearsi un bagaglio culturale servirà sempre. Soprattutto oggi che l’intelligenza artificiale ha preso il posto della psiche umana.