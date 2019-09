Valentina Dallari, sfogo a Mattino 5: “Quella è stata la cosa più brutta”

Valentina Dallari, sfogo a Mattino 5: cosa ha dovuto affrontare sui social quando era malata di anoressia

A Mattino 5 si parla di insulti gratuiti sul web e Valentina Dallari è presente in studio come ospite. Dopo aver scritto e pubblicato il libro Non mi sono mai piaciuta, l’ex tronista di Uomini e Donne è uscita completamente allo scoperto. Confessioni e racconti davvero forti quelli fatti dalla ragazza, che non ha mai nascosto di aver sofferto di anoressia. La malattia l’ha portata a trascorrere diverso tempo all’interno di una clinica, dove fortunatamente è riuscita a ritrovare sé stessa e la forza di andare avanti. Ed è proprio in questo periodo che Valentina ha ricevuto gli insulti più pesanti. A Federica Panicucci e ai telespettatori ammette che è stato un particolare commento ad averla colpita in modo devastante. Scendendo nel dettaglio, mentre soffriva di anoressia, aveva pubblicato una foto che la ritraeva sorridente. Ebbene un hater le ha chiesto di non ridere più. Proprio queste parole sono riuscite a colpire negativamente la Dallari, che stava affrontando un periodo decisamente buio.

Valentina Dallari, il commento più brutto ricevuto: “Mi hanno massacrata”

“Più che altro la cosa che mi ha fatto male è stato che mi criticavano quando ero già malata“, ammette Valentina. L’ex tronista rivela che ora, fortunatamente, non dà più peso alle accuse gratuite sui social. “Le critiche ci stanno, all’epoca mi facevano tanto male”, rivela la Dallari in diretta. Adesso ha cambiato modo di vedere gli insulti, affrontando i social con positività. Ma ricorda che qualche tempo ha subito parecchio: “Mi hanno massacrata. Mi hanno scritto: ‘Ti prego non ridere più’. Quella è stata la cosa più brutta”. Proprio questo è stato l’insulto più brutto che Valentina ha letto sui social. Addirittura le veniva chiesto di non sorridere più. Ora, fortunatamente, sta benissimo con sé stessa e affronta la vita con un grandissimo sorriso.

Valentina Dallari, il libro Non mi sono mai piaciuta sta avendo ottimi risultati

“Sta vendendo tantissimo, complimenti“, afferma la Panicucci, congratulandosi con Valentina per i risultati di vendita che sta ottenendo il suo libro. Pagine e pagine di confessioni, di dolore e di racconti. Sono tante le ragazze che si ritrovano nelle parole da lei scritte, che possono sicuramente dare loro tanta forza. Proprio questo è lo scopo di Valentina, far capire che tutti ce la possono fare a uscire da un periodo buio come il suo. Intanto, sembra essersi aperta una “guerra” con Andrea Melchiorre!