Valentina Dallari e Giulia De Lellis, volano gli stracci: l’ex tronista pesante sulla fidanzata di Damante, il caso

Valentina Dallari si scaglia nuovamente contro Giulia De Lellis. Non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne attacca apertamente la fidanzata di Andrea Damante. Era già capitato in passato, ma forse mai nei termini duri utilizzati oggi. A far infuriare la deejay delle Stories Instagram in cui la De Lellis ha parlato di dieta. Ricordiamo che Valentina ha sofferto pesantemente di anoressia in passato (oggi ha sconfitto la malattia ed è tornata in forma) e, sul tema alimentare, è molto sensibile.

Dallari tuona sulla De Lellis: “Iper negativa”

“La dieta invece per far crescere qualche neurone? Quella esiste? Perché non la posti? Magari fai andare di moda cose utili ogni tanto”. Così la Dallari dai suoi profili social commentando delle Stories in cui Giulia ha parlato di dieta. Ma non è finita qui. Questo è stato solo un antipasto: “Non la condividere la tua dieta, grazie. La solita superficiale. Ragazzi, dai su, perché diamo spazio a sta gente?”. Poi il pesante affondo: “Partiamo dal presupposto che questo personaggio mi sta antipaticissimo, è iper negativo secondo me. E non mi interessa se ora i suoi fan mi scrivono… Per favore, apriamo gli occhi. Questa quarantena sarà servita per aprirli, per non dare credito a sta gente che non ha né arte né parte, non trasmette niente se non caz…te. E la cosa più preoccupante è che c’è gente che le dà lavoro. Manco mi esprimo, cioè quelli aiutano un danno a diventare un mega danno…”.

Valentina e Giulia, ruggini nel passato

Come accennato, non è la prima volta che l’ex tronista di Uomini e Donne dirige le sue critiche contro la De Lellis. Lo scorso novembre, dopo che erano tornati di moda alcuni scivoloni che Giulia fece al GF Vip 2, Valentina tuonava: “La gente non è cattiva, ma idiota; è ben diverso. La malvagità presuppone un certo spessore morale, forza di volontà e intelligenza. L’idiota invece non si sofferma a ragionare, obbedisce all’istinto, come un animale nella stalla, convinto di agire nel bene e di aver sempre ragione.”