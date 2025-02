Urtis svela chi è il fidanzato: storia surreale tra corna e acquisti folli

Giacomo Urtis ha raccontato tutto (o quasi!) ciò che gli è accaduto nell’ultimo anno. Stiamo parlando dell’ambito sentimentale e stiamo anche parlando di una situazione molte spiacevole per il chirurgo. Nelle ultime storie Instagram, Urtis ha voluto chiarire alcuni aspetti. Fabrizio Corona ha dichiarato nel suo podcast che il chirurgo aveva un nuovo fidanzato. Ha poi aggiunto che si trattava di un imprenditore che fosse bellissimo. Giacomo, che oggi è “Jenny”, in alcuni video ha parlato di questa persona. E non ne ha parlato per niente bene. Sembra infatti che quest’uomo, di orgini calabresi, abbia creato molti problemi ad Urtis. Sia di carattere psicologico che finanziario. Ma andiamo per punti.

Urtis ha raccontato di aver passato una anno infernale e dice di non essere ancora riuscito ad uscire definitivamente da questa situazione. Il chirurgo ha chiuso la storia il 9 dicembre 2024. Dice di aver letteralmente buttato fuori di casa questa persona grazie all’aiuto degli avvocati. A detta di Urtis questo ragazzo non voleva andare via dalla comune dimora perché non aveva altro posto dove recarsi. Ma Urtis, dopo aver scoperto gli innumerevoli tradimenti non ha potuto fare diversamente. “Scopro che era tornato con la sua ex malgrado convivessimo. Ma c’erano tantissime altre donne. Lui mi ha fatto comprare una villa e un fuoristrada per la nostra futura famiglia”. Oggi Urtis sta cercando di ricomporre i pezzi di questa storia al limite del surreale.

Giacomo Urtis e la storia con l’imprenditore finita malissimo

Il racconto del chirurgo sembra davvero la trama di un film. Queste le sue parole: “Le sue mire erano ben altre. C’entra il lavoro perché io ho avuto grossissimi problemi che non mi permettono di lavorare. Sto andando dalla psicologa da tre mesi e sto prendendo degli psicofarmaci per stare meglio. Lui non si faceva vedere. Non voleva fare foto con me. Mentre dormivo mi controllava il telefono e aveva le mie credenziali così poteva controllarmi ed accedere alle mie cose lavorative. Senza contare che ha fatto entrare persone poco pulite nella mia sfera lavorativa.” Urtis ha poi aggiunto che questa persona l’aveva trovato tramite Facebook. Con un corteggiamento serrato aveva mostrato al chirurgo macchine e alberghi lussuosi nel tentativo di conquistarlo.

Ed in effetti è riuscito nel suo intento. Perché Urtis non solo ha avuto con lui una storia di un anno. Ha persino acquistato dei beni immobili per renderlo felice. Oggi la situazione è in mano ai rispettivi legali. I quali valuteranno le colpe effettive e se il racconto di Giacomo Urtis sia fondato. Infine il chirurgo ha aggiunto: “Ovviamente ha provato a mettersi in contatto con me, per vie legali. Mi ha anche mandato delle rose nonostante abbia una fidanzata. Vorrà tenermi buona?”. Noi non possiamo saperlo ma ci auguriamo che Urtis possa sistemare presto ogni dettaglio di questa surreale vicenda.