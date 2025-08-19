Urtis in bikini (come Luxuria): l’ennesimo intervento divide i follower

Giacomo Urtis, meglio noto come il chirurgo dei Vip, ha una capacità innata di stupire chi lo segue. Nelle ultime foto postate sui suoi social Giacomo, che oggi si fa chiamare Jenny, si mostra in costume in tutto il suo ritrovato splendore. Dopo aver rischiato grosso in un incidente stradale in Sardegna, il chirurgo sembra essersi decisamente ripreso. Rientrato a Milano ha deciso di postare alcune foto che lo ritraggono in spiaggia. Foto presumibilmente scattate durante la sua vacanza in Sardegna. Immagini che hanno decisamente scatenato il web portandolo a domandarsi se Jenny avesse subito un altro, decisivo, intervento chirurgico.

Lo scorso maggio aveva subito un intervento di mastoplastica additiva. Ovvero aveva deciso di aumentare il suo seno portandolo ad una terza. In quell’occasione il chirurgo dei Vip aveva dichiarato di non essere pronto ad ulteriori interventi invasivi. “Per il momento, le persone che mi avvicinano si avvicinano a una trans. È delicato da spiegare. Forse non sono ancora pronta ad affrontare psicologicamente tutto quanto“, queste le parole di Jenny dopo l’intervento al seno. Le foto postate oggi lasciano il dubbio, ai suoi followers, se alla fine abbia deciso di proseguire nella sua transizione. Sinceramente a noi questo poco importa. E’ qualcosa di estremamente personale e sarà poi Jenny Urtis a dichiarare, quando lo riterrà opportuno, se effettivamente ci sia stato un cambiamento ulteriore nel suo aspetto fisico. Quello che ci ha lasciato molto perplessi sono stati i commenti di cattivo gusto in calce alle foto.

Jenny Urtis e Vladimir Luxuria: il fascino del dubbio genera cattiveria

Era successo, la scorsa estate, anche a Vladimir Luxuria. La quale aveva postato un paio di foto in bikini. Dal momento che si trovava in vacanza al mare, come tutti, aveva deciso di condividere sui propri social alcuni scatti di felicità. Inutile sottolineare come l’elenco delle offese sotto le foto pubblicate fosse decisamente lungo e davvero di pessimo gusto. La stessa cosa accade, oggi, a Jenny che ha l’abitudine di rispondere a tono a chi la offende.

Ad onor del vero ci sono anche moltissime persone che la elogiano e crediamo proprio che il chirurgo debba far riferimento a loro. La libertà di espressione è alla base del rispetto. E Urtis ne ha fatto non solo una professione ma una ragione di vita. Condivisibili o meno è inutile sottolineare come le scelte personali di chiunque vadano sempre rispettate.