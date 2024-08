Urtis ci ‘prova’ con Raul Dumitras in discoteca e lui lo liquida subito

Raul e Martina, come è noto, sono usciti separati da Temptation Island. Per la precisione lui ne è uscito “pulito” e osannato da tutti. Martina invece ha dovuto subire feroci critiche da chi l’ha definita persino una “poco di buono”. Noncurante degli attacchi la bella romana ha bloccato il suo profilo social e limitato i commenti ove questi fossero davvero esagerati. Mentre Raul, dal canto suo, continua tutt’oggi a suscitare stima da parte di tutti e sembra piacere davvero tanto alle donne. Tra le sue fan è presente anche un volto noto nel mondo dello spettacolo. Si tratta del chirurgo dei vip Giacomo Urtis.

Se si leggono i commenti in calce alle foto di Raul non si può non notare la lunga lista di apprezzamenti che riceve ogni giorno. Tra un “Ti amo!”, un “Sei bellissimo…” e un immancabile “cosa si è persa Martina!”, la bacheca di Raul ormai raccoglie un fandom accanito costituito principalmente da giovani donne innamoratissime. Mentre si trovano entrambi in Sardegna, Raul e Urtis sono stati pizzicati insieme in discoteca. O meglio, il chirurgo estetico ha postato un video in cui balla vicino a Raul. Va detto che mentre Urtis, insieme ad una sua amica, cerca di avvicinarsi e attirare l’attenzione di Raul, il giovane fa un mezzo cenno verso di lui e poi torna a ballare per conto proprio.

Raul fa impazzire tutte, compreso Giacomo Urtis!

Per altro inizialmente sembra che Raul non abbia neanche riconosciuto Giacomo Urtis. Tant’è che un suo amico gli suggerisce qualcosa all’orecchio e solo a quel punto il giovane si gira verso il chirurgo estetico. Inoltre mentre Urtis pubblica la storia di loro due insieme, con tanto di tag a Raul, quest’ultimo evita di ripubblicarle. Il che è decisamente strano dal momento che l’ex fidanzato di Martina sembra pubblicare storie in continuazione, soprattutto in discoteca. Chissà se si tratta di una simpatia non corrisposta o se Raul voglia solo mostrarsi distaccato in generale.

L’atteggiamento ci ha lasciato abbastanza stupiti e attendiamo di avere qualche riscontro da parte di Urtis che sappiamo essere pungente quando vuole. Nel frattempo in Sardegna è sbarcata anche Martina che sta passando qualche altro giorno di vacanza con i genitori. Anche lei nelle sue storie racconta di grandi serate e di festeggiamenti continui. I due avranno sicuramente modo di incontrarsi ma chissà se anche con Martina il giovane avrà lo stesso atteggiamento ‘freddo’ che ha riservato ad Urtis? Staremo a vedere…