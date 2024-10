Urtis: affermazioni shock sui social, c’entra il lavoro. Ma come fa?

Ci sono cose che non riescono a non sconvolgermi. Oggi vi parliamo proprio di una di queste cose. Si tratta di un’affermazione fatta dal chirurgo dei Vip, ovvero Giacomo Urtis. Ma facciamo un breve accenno su Urtis. Istrionico e vanitoso, Giacomo Urtis non si può non notare. Ha fatto del suo lavoro la sua passione. Tanto che qualsiasi tipo di intervento viene testato proprio su di lui. E’ in poche parole la prova vivente del successo del suo lavoro. Apre in continuazioni centri estetici in più città italiane. Ma non solo! Ha partecipato ad alcuni reality televisivi ed è sempre presente sui social. Insomma una vita intensa fatta di ritmi serrati. O almeno cosi si poteva pensare. Ma poi oggi si scopre qualcosa di inimmaginabile.

Infatti pur gestendo diverse attività e facendo comparse sia in televisione che in diversi eventi, Urtis riesce a dormire fino a tardi e a svegliarsi con comodo ogni mattina. Infatti in un video postato proprio questa mattina sui suoi social, il chirurgo afferma di essersi svegliati prestissimo. A che ora chiederete voi? Alle cinque di mattina? No, il prestissimo di Urtis è alle otto di mattina. Ma non solo! Infatti nel video afferma anche che non si aspettava di trovare tutta quella gente in giro a quell’ora del giorno. Come, ripeto, stessimo parlando dell’alba. E non di un orario che in molti riterrebbero persino tardo. O quantomeno per chiunque abbia un’attività lavorativa.

Giacomo Urtis corre gli stessi rischi di Chiara Ferragni?

Il problema di questo discorso non riguarda tanto le abitudini di Urtis. Delle quali, in fin dei conti, ci interessa relativamente. Ma del fatto che un imprenditore possa perdere totalmente credibilità dopo un’affermazione di questo tipo. Ricordiamoci, per esempio, che dopo il caso del Pandoro Gate si venne a scoprire che Chiara Ferragni non seguiva con attenzione alcune sue società. Così, allo stesso modo, sapere che il chirurgo dei vip si alza tardi ogni mattina fa decadere ogni sua credibilità lavorativa.

Certo non mi aspetto che Urtis possa intervenire direttamente su ogni paziente in ogni città contemporaneamente. Però mi aspetto che abbia la professionalità di seguire personalmente ogni attività, anche da remoto. Anche perché l’alternativa è che lui sia solo un veicolo tramite cui creare pubblicità e che alle sue spalle ci sia, in realtà, qualcun altro. Proprio come era Fabio Maria Damato per Chiara Ferragni. Ma sappiamo tutti, in quel caso, come poi è andata a finire (!). Ricordiamo ad Urtis che “il mattino ha l’oro in bocca “.