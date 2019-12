UPAS, l’uragano Cinzia: “Sconvolgo la vita del vigile Guido Del Bue”

Veronica Mazza interpreta Cinzia Maiori da più di un decennio a Un posto al sole

Veronica Mazza è per tutti l’uragano Cinzia Maiori. Ex fidanzata di Guido Del Bue, tra andate e ritorni fa parte del cast di Un posto al sole dal 2006. I siparietti che l’hanno vista protagonista sono molti, non ultimo quello inscenato con Bice, la sorella di Cerruti, per la questione del B&B abusivo nella casa della mamma di Guido di cui è affittuaria. Cinzia è un’infermiera precaria che adesso sta vivendo qualche problema sul lavoro ed è per questo che escogita tutti questi sotterfugi per sbarcare il lunario. Ma Cinzia ce la ricordiamo come emblema di passionalità, simpatia e napoletanità e la scelta di farla interpretare da Veronica Mazza, attrice che viene dal teatro, ci sembra la scelta più azzeccata. Veronica riesce a teatralizzare ogni scena di cui è la protagonista e il risultato sono risate assicurate e momenti di leggerezza. Ne è scaturita una grande popolarità nel pubblico che fa sentire la Mazza parte di una grande famiglia, quella di Un posto al sole.

“Il ruolo mi piace molto, mi sta dando molte soddisfazioni”

Raggiunta dal settimanale Vero tv, Veronica Mazza ha raccontato del suo ruolo di Cinzia Maiori e delle soddisfazioni che le sta dando: “La mia Cinzia è un personaggio comico, a volte eccessivo, che deve movimentare e sconvolgere un po’ la vita del vigile Guido Del Bue, suo ex fidanzato, suscitando la gelosia dell’attuale compagna Mariella. Una donna che nel corso degli anni ha avuto delle naturali evoluzioni. Adesso è un po’ negativa e questo non mi piace troppo, ma noi attori seguiamo con scrupolo la sceneggiatura che ci viene data”. I colpi di scena sono quindi dietro l’angolo. Chissà cos’altro combinerà Cinzia e quale sarà la reazione di Mariella. L’attrice, come tutti del resto, spende anche parole per il clima che si respira sul set: “Bello, sereno e produttivo. Una macchina perfetta che fa ottenere ottimi risultati”.

La vita privata di Veronica Mazza: il teatro le ha dato una famiglia

La vita di Veronica Mazza ruota tutta intorno al teatro e alla recitazione. Suo marito proviene da quell’ambiente e Veronica racconta qualche dettaglio della loro storia: “Ho avuto la fortuna di incontrare un autore della nuova drammaturgia italiana, Eduardo Tartaglia, che mi ha dato la possibilità di interpretare dei ruoli femminili molto belli. Lavorando ci siamo innamorati. Dalla nostra unione sono nati due figli bellissimi, Amalia e Marco”. Veronica Mazza, alias Cinzia Maiori, vi aspetta nelle prossime puntate di Un posto al sole e, c’è da giurarlo, le risate saranno assicurate!