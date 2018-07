UPAS: Luca Turco e Giorgia Gianetiempo festeggiano un anno d’amore

Un posto al sole: gli attori Luca Turco e Giorgia Gianetiempo stanno ancora insieme

Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Luca Turco e Giorgia Gianetiempo, gli attori di Un posto al sole. Gli interpreti di Niko e Rossella stanno insieme da un anno: si sono scoperti innamorati nel 2017, dopo tanti anni di amicizia. E appena la passione li ha travolti, i due non si sono più lasciati, tanto che fanno già progetti di vita insieme. Per il momento Luca e Giorgia stanno organizzando le loro vacanze, che saranno anche un modo per festeggiare questo importante anniversario. La coppia si recherà prima in Grecia, sull’isola di Zante, e poi in Calabria. Inoltre, Turco e la Gianetiempo sono pronti a partire per un altro viaggio con Ludovica Bazzaglia, l’interprete di Anita nella soap di Rai Tre, e il suo compagno.

Le parole di amore di Luca Turco nei confronti di Giorgia Gianetiempo

“È stato un bellissimo anno. Da una parte è volato e dall’altra mi sembra che questo amore duri da una vita. È stato un periodo molto intenso, durante il quale sono cresciuto tanto e ho imparato parecchio. Giorgia ha saputo insegnarmi il valore delle cose importanti e delle priorità che voglio nella mia vita, giorno dopo giorno. Quello che mi rende davvero felice, però, è che tutto questo è solo l’inizio”, ha detto orgogliosamente Luca Turco in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. “Giorgia è speciale. Ci capita di litigare raramente, perché siamo in accordo su tutto e ci confrontiamo su ogni cosa”, ha aggiunto l’attore di Un posto al sole.

Attori di Un posto al sole: un futuro insieme per Luca Turco e Giorgia

“Siamo molto fortunati perché possiamo stare sempre insieme e viviamo la quotidianità come una qualsiasi coppia. Lavoriamo e viaggiamo tanto, ma nel nostro caos la vita risulta comunque super organizzata. Di sicuro presto penseremo al nostro futuro insieme. Giorgia è la persona più bella che io abbia mai conosciuto, prepotentemente e felicemente ha cambiato la mia vita in meglio. Gliene sono grato”, ha assicurato Luca Turco.