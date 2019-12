Chi è Silvia, il Vulcano di UPAS presente dalla prima puntata della soap

Luisa Amatucci è Silvia, presenza fissa di Un posto al sole da ventitré anni

Tra nuove entrate, uscite e ritorni, c’è un personaggio che da 23 anni ci fa compagnia tutte le sere a Un posto al sole. Stiamo parlando di Luisa Amatucci che interpreta Silvia Graziani, figlia di Teresa e la proprietaria dell’inimitabile Caffè Vulcano. Il personaggio di Silvia ha vissuto una lunga serie di evoluzioni: l’infinito amore per Michele finalmente coronato, la storia di violenze, l’alcolismo. Insomma, la vita di Silvia non è stata facile ma lei non ha mai perso il suo entusiasmo, la sua voglia di vivere. Adesso sta vivendo un momento relativamente tranquillo: sua figlia Rossella non le dà grandi preoccupazioni, il rapporto con Michele va bene e ha lasciato il Vulcano alla responsabilità di Arianna per godersi di più la famiglia. C’è il rapporto speciale con Alex poi. Cosa ne pensa Luisa Amatucci, napoletana DOC che viene dal teatro, di questa sua storia a Un posto al sole?

Luisa Amatucci e la sua famiglia felice a Un posto al Sole

Raggiunta dai microfoni di R102, Silvia ha parlato del suo rapporto con Michele (Alberto Rossi) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) che nella soap opera interpretano rispettivamente suo marito e sua figlia: “Con Alberto Rossi mi trovo benissimo siamo molto affiati anche se lavoriamo da tantissimi anni insieme, siamo affiatati e c’è un rispetto reciproco. E questa una cosa assolutamente positiva“. Ma anche per Rossella, la stima è veramente tanta: “Giorgia è una ragazza veramente intelligente, lo è sempre stata, molto attenta, più matura dell’età che ha. Per noi è stato positivo lavorarci”. E i risultati si vedono.

“Non andrei mai in una fiction a fare un personaggio simile a Silvia”

La carriera di Luisa Amatucci è oramai stabile tra il teatro e la presenza fissa nella soap. Inevitabilmente e come è normale che sia i personaggi si sono contaminati e si viene riconosciuti come Silvia, ma la Amatucci non andrebbe mai in una fiction a ricoprire un ruolo simile a quello di Silvia. Vuole sperimentare nuove cose per crescere. Silvia invece vi aspetta tutti i giorni, da lunedì a venerdì, a Un posto al sole su Rai Tre alle 20.45.