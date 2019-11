UPAS, Luca Turco e Giorgia Gianetiempo: decisione su matrimonio e figli

Luca e Giorgia: un amore nato sul set di Un posto al sole

Un posto al sole continua a essere galeotto per la nascita di belle storie d’amore. Dopo Davide Devenuto e Serena Rossi (rispettivamente Andrea Pergolesi e l’indimenticata Carmen Catalano) e Samantha Piccinetti (Arianna) e Michelangelo Tommaso (Filippo), all’ombra del Vesuvio è nata un’altra bellissima coppia. Stiamo parlando Luca Turco e Giorgia Gianetiempo che nella soap prestano il volto a Niko e Rossella. I due ragazzi si sono innamorati piano piano in questi anni e convivono dallo scorso mese di gennaio. E hanno grandi progetti per il loro futuro. Matrimonio e figli arriveranno di sicuro. Certo, senza fretta, data anche la giovanissima età di Giorgia. Per il momento i due si godono la vita da fidanzatini tra romantici viaggi intorno al mondo e le gioie della convivenza. Senza tralasciare il lavoro: Luca e Giorgia sono cresciuti umanamente e artisticamente a Un posto al sole e ricoprono dei ruoli importanti all’interno della storia.

Luca e Giorgia: “Ci siamo visti con occhi diversi, ci siamo avvicinati e innamorati”

In un’intervista doppia a Diva e Donna i due ragazzi hanno raccontato qualche retroscena della loro storia. A fare il primo passo è stato Luca che ricorda: “Dopo quattro giorni che eravamo fidanzati l’ho portata a Ibiza”. Giorgia lo lascia fare e Luca continua raccontando della convivenza: “Le ho insegnato come si pulisce casa, come si cucina, per non umiliarla lascio fare tutto quanto a lei”. Ma la Gianetiempo gli risponde per le rime: “Non è vero. A parte gli scherzi, all’inizio non è stato tanto facile, litigavamo quasi tutti i giorni. Difficile per una ragazza della mia età vivere in casa con un ragazzo che è come un bambino, disordinato. Ma ora abbiamo trovato il giusto equilibrio“. E si vede: Luca e Giorgia appaiono proprio innamoratissimi come dimostrano anche i loro profili social.

Luca e Giorgia, progetti per il futuro. Cosa ne pensano del matrimonio?

Alla domanda sul mettere su famiglia, i due ragazzi rispondono praticamente allo stesso modo: “Si vedrà, abbiamo ancora voglia di fare esperienze, viaggiare, bisogna essere pronti”. E Giorgia aggiunge: “Io ho 23 anni e ancora non sono pronta. La convivenza è già un passo grande, ma le nozze fissano tutto in modo più reale e ho un po’ paura”. Intanto i due si godono il loro amore. E per vederli, ma non insieme, non resta che seguire tutte le storie di Un posto al sole di cui sono protagonisti.