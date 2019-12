UPAS, Agnese Lorenzini e la gioia di vivere che non le dà Niko Poggi

Agnese Lorenzini è Susanna Picardi, l’avvocatessa che ha conquistato il cuore di Niko

Da quattro anni Agnese Lorenzini fa parte del cast di Un posto al sole. Entrata come rivale di Niko nella corsa a un posto da stagista allo Studio Henriquez, la bella e tenace Agnese ha conquistato il cuore di tutti, Renato Poggi compreso. Un po’ di pace finalmente dopo il disastro che ha letteralmente distrutto la sua famiglia. Suo padre, il colonnello Picardi, è stato condannato per violenze nei confronti di sua moglie ed è stata proprio lei a battersi contro di lui in tribunale. Adesso Susanna ha finalmente passato l’esame da avvocato, convive con Niko e Jimmy e soprattutto, nella prossima primavera, la vedremo con l’abito bianco. Niko le ha chiesto di sposarla e lei gli ha detto di sì. Al via i preparativi dunque anche se sappiamo ancora molto poco. Ma cosa ne pensa l’esplosiva Agnese del personaggio che interpreta e del matrimonio all’orizzonte?

Niko e Susanna presto sposi, ma Agnese sposerebbe un uomo così?

In un’intervista a Radio 15 Minuti è stato chiesto alla Lorenzini se nella vita reale metterebbe su famiglia con un uomo come l’avvocato Poggi. L’attrice romana ha risposto in maniera simpatica dicendo che: “Avrebbe delle cose che cercherei in un uomo, un affetto disinteressato, è un buono. Questi sono aspetti che sicuramente cerco in una persona però mi mancherebbe la parte sprint. In Un posto al sole viviamo poco la parte in cui la coppia si diverte, sono sempre a lavoro. Saràper questo che tendiamo a vedere Niko un po’ moscio. È più un no che un sì perché mi manca tutta una parte di gioia di vivere”.

Sul rischio di essere etichettata per sempre come la Susanna di Un posto al sole, Agnese ha le idee chiare

Un’altra domanda d’obbligo in questi casi è quella sul rischio che si possa venir ricordati sempre e solo per un personaggio che si è interpretato. Questo non preoccupa Agnese, forte anche dell’esperienza di illustri predecessori: “Non penso di correre il rischio, anche se questo è il quarto anno. Ho la sensazione che per me non sarà tutto qui. È un mix tra una speranza che ho io, una voglia di fare che è molto grande e un pizzico di realismo. Mi ritengo un’attrice versatile e anche la storia di Upas ce lo insegna: guardate Cristiana Dell’Anna (Micaela e Manuela Cirillo) e Serena Rossi (indimenticabile Carmen Catalano)”. Intanto Agnese Lorenzini e il suo alter ego Susanna Picardi vi aspettano tutti i giorni da lunedì a venerdì con le puntate di Un posto al sole.