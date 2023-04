È nato Gianmaria: lieto evento per Marianna Acierno, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” e il compagno Andrea D’Angelo.

Marianna Acierno, ex corteggiatrice dell’edizione del 2015 di “Uomini e donne”, è diventata mamma per la seconda volta. Dopo la nascita di Ginevra nel marzo dello scorso anno, nella giornata di ieri 19 aprile, è venuto al mondo il secondo figlio di Marianna e Andrea D’Angelo, ristoratore conosciuto dopo essersi allontanata dagli schermi in seguito all’esperienza nel programma pomeridiano di Maria De Filippi.

La Acierno aveva annunciato la sua seconda gravidanza a settembre 2022, soli sette mesi dopo l’annuncio della nascita della prima figlia, pubblicando un tenero video sul suo profilo Instagram, nel quale la bambina teneva in mano il test di gravidanza positivo della mamma. “La Famiglia si allarga e Ginevra diventerà una Super Sorella Maggiore. “

L’annuncio

“Benvenuto Gianmaria. Io, papà e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere più felici di così. L’inizio di una nuova Avventura, Insieme.” Queste le parole dedicate dall’ex corteggiatrice alla nascita del piccolo Gianmaria: questo il nome scelto per il secondogenito della coppia.

La mamma bis ha poi anche dedicato alcune Instagram stories al figlio, nelle quali ha scritto “Esausti e felici”. In seguito, non si sono fatti attendere i primi commenti di auguri per la coppia. Tra le tante dediche lasciate sotto al post di annuncio, anche quelle di volti noti del mondo dello spettacolo. “Auguroni amica mia”: questo il commento lasciato dalla conduttrice televisiva ed ex modella Benedetta Mazza.

L’esperienza a UeD e il dopo

Marianna Acierno ha partecipato a “Uomini e Donne” nel 2017 ed è stata una delle protagoniste del trono di Paolo Crivellin. Esperienza che terminò con la scelta di Angela Caloisi. L’ex corteggiatrice ha anche avuto una lunga storia d’amore con Fabio Ferrara, anche lui ex tronista ed ex di Ludovica Valli.

Dopo la partecipazione al format di canale 5, la Acierno ha preferito defilarsi dagli schermi per proseguire la sua vita lontano dalle luci della ribalta. È allora che ha conosciuto l’attuale compagno e padre dei suoi figli Andrea D’Angelo. I due fanno coppia da ormai più di tre anni, durante i quali hanno costruito una bellissima famiglia.

Relativamente la sua carriera, oggi Marianna è CEO di un brand di borse. club manager di un gruppo di centri fitness e presentatrice di QVC Italia, come si apprende dal suo profilo Instagram.