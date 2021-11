Joele e Ilaria in crisi dopo Uomini e Donne? La coppia è stata investita dal gossip in queste ore ed è saltato fuori anche un gesto social dell’ex tronista verso un’ex corteggiatrice. Non sua, e neanche della sua stagione di Uomini e Donne. A lanciare lo scoop è stata Deianira Marzano, che nelle scorse ore ha parlato di quasi rottura tra Joele e Ilaria. In realtà, come sempre, lei riporta segnalazioni e indiscrezioni che le arrivano sui social. Insomma fa solo da portavoce per chi dice di essere bene informato sui fatti, oppure avvista uno o due personaggi in giro. Per questo, come spesso sottolinea anche la stessa Deianira, quando non ci sono prove è sempre meglio prendere queste segnalazioni con le pinze.

In tutto questo alcuni fan hanno notato che Joele ha iniziato a seguire un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Si tratta di Carolina Ronca, la non scelta di Giacomo Czerny che è felicemente fidanzato con Martina Grado da mesi. Come già anticipato in apertura, il follow di Joele è arrivato sul profilo di una ragazza che non ha incrociato nel programma e avrebbe anche messo “mi piace” ad alcune sue foto. Secondo alcuni tutto questo sarebbe sinonimo di interesse, anche perché ha iniziato a seguirla dopo mesi dalla sua apparizione a Uomini e Donne. Perché proprio oggi, quindi?

Riportando il messaggio con questa segnalazione, Deianira ha aggiunto di aver contattato Ilaria per un commento e lei ha smentito la crisi, specificando di non aver notato questi movimenti social. Sebbene Ilaria abbia smentito, l’influencer è certa che ben presto ci sarà una rottura fra i due. Lo ha scritto in una storia su Instagram specificando che una persona vicina a Joele le avrebbe confidato le intenzioni del ragazzo. Joele vorrebbe lasciare Ilaria, ma sarà vero oppure no? Lui si è limitato a mettere la reaction della risata alla storia di Deianira in questione, senza aggiungere altro. Ha preferito non commentare il gossip, insomma.

Ilaria Melis e Joele Milan su Instagram non hanno ancora commentato queste voci di crisi, ma potrebbero farlo a breve.