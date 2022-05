Veronica Rimondi ha scelto Matteo Farnea a Uomini e Donne, e questo ormai chi segue anticipazioni e gossip sul programma lo sa già. Nei prossimi giorni andrà in onda la puntata della scelta, bastava attendere un altro po’ e invece c’è stato il pasticcio. C’è una regola infatti sulla quale la redazione è sempre stata molto rigida, o almeno questo è parso di capire nel corso degli anni. La regola è di non mostrarsi sui social, e neanche in pubblico possibilmente, fino a quando non andrà in onda la puntata della scelta.

E non hanno mica torto a imporre questa condizione alle coppie che partecipano ai loro programmi, che sia Uomini e Donne oppure il compianto Temptation Island. Le puntate sono registrate, se le coppie si mostrassero già insieme avrebbe senso poi guardare la puntata? L’esclusiva insomma delle prime immagini di coppia va alla trasmissione, come è giusto che sia. E poi c’è sempre chi non segue le anticipazioni e potrebbe imbattersi però in una foto insieme della coppia dopo Uomini e Donne. Così è successo nelle scorse ore proprio ai due freschi piccioncini…

Matteo ha condiviso una foto con Veronica sul suo Instagram. Ha rimosso tutto subito, ma anche pochi secondi bastano per essere beccati. Il Vicolo delle News infatti ha pubblicato la foto di Matteo e Veronica insieme. Si tratta di uno scatto fatto da un’amica dell’ex tronista, che ha festeggiato il compleanno e quindi l’amica le ha fatto gli auguri così. In una delle foto usate per gli auguri ci sono proprio Veronica e Matteo insieme, ripresi dall’alto, e non ci sono dubbi che siano loro anche perché Matteo ha condiviso la foto tra le sue stories. Dunque era proprio lui, erano proprio loro.

L’ex corteggiatore ha eliminato la storia in fretta e furia, magari l’ha condivisa non badando al contenuto. Un errore di distrazione ci può stare, ma è possibile pure che sia stata la redazione stessa a dirgli di rimuovere tutto! Insomma, Matteo e Veronica dopo Uomini e Donne stanno ancora insieme ma non mancano di fare danni. Dovrebbero stare più attenti a tenere nascosto questo amore, almeno fin quando non andrà in onda la scelta…