Uomini e Donne, Ursula scende in politica: “Perché mi sono candidata”

Svolta radicale per Ursula Bennardo, conosciuta ai più per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island Vip. Grazie ai programmi di Maria De Filippi la parrucchiera pugliese ha conosciuto l’ex calciatore Sossio Aruta, dal quale qualche anno fa ha avuto la figlia Bianca. Lontana dal piccolo schermo l’ex Dama si è data da fare come influencer ma ora ha scelto di scendere in politica.

La Bennardo si è candidata alle prossime elezioni amministrative della sua città, Taranto. Qui Ursula è nata e cresciuta e vive ancora oggi insieme ai suoi quattro figli. Prima della nascita di Bianca, Ursula ha avuto da un precedente matrimonio tre ragazzi che ora sono adolescenti. L’hair stylist ha scelto di affiancare il candidato sindaco Walter Musillo, esponente del centro-destra.

Su Instagram, durante un ask con i follower, Ursula Bennardo ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a impegnarsi con la politica:

“Vorrei poter rappresentare le famiglie, i giovani e i bambini della mia città e le loro esigenze”

Esigenze che Ursula Bennardo conosce bene visto che ha una famiglia allargata con ben quattro figli. Senza contare i due che Sossio Aruta ha avuto dalla sua ex moglie e che vivono in un’altra città. Il sogno di Ursula, che sta per compiere 40 anni, è quello di contribuire alla trasformazione di Taranto. La Bennardo vuole che la sua città diventi a misura di bambino e che qui i giovani restino a studiare e lavorare.

Secondo Ursula Bennardo Taranto è una città che potrebbe offrire tantissime occasione, ai residenti e ai turisti, ma che purtroppo non è sfruttata a dovere. L’ex Dama del Trono Over di Uomini e Donne non l’ha esitato a definire un posto eccellente che vive però nella mediocrità.

Ursula ha inoltre ammesso che dopo aver raggiunto la popolarità a livello nazionale sente l’esigenza di fare qualcosa di importante e di concreto per Taranto, che non riesce più a vivere come una semplice cittadina passiva. La Bennardo ha chiarito che anche se non verrà eletta cercherà di portare avanti dei progetti importanti per la sua città, in modo da dare un contributo effettivo.