Uomini e Donne, una scelta di Rocco fa arrabbiare il pubblico

Uomini e Donne, la decisione di Rocco non piace al pubblico: i telespettatori furiosi sui social

A Uomini e Donne le decisioni di Rocco cominciano a infastidire il pubblico di Canale 5. Il cavaliere del Trono Over sta continuando la sua consocenza con Gemma e, nel corso della puntata di oggi, mostra tutto il suo interesse nel vivere questa frequentazione. Dopo averle regalato l’anello, Rocco vuole continuare a conoscere la Galgani, sebbene quest’ultima l’abbia più volte deluso. Ed ecco che mentre i due raccontano di aver trovato una certa serenità Maria De Filippi annuncia l’entrata di ben otto signore per Rocco. Inizialmente non si capisce chi dei due deve ricevere nuovi corteggiatori. Pertanto, Gemma cerca di capire se ci sono dei cavalieri disposti a conoscerla. In realtà, in studio entrano delle dame per conoscere il cavaliere. Una notizia che lascia senza parole Gemma, la quale appare visibilmente in difficoltà. Infatti, subito i telespettatori e i due opinionisti in studio notano lo strano comportamento della Galgani, che durante le presentazioni delle dame si intromette in continuazione.

Gemma sembra non trovarsi a suo agio tra altre otto donne di fronte a Rocco. Il cavaliere lo intuisce e comprende da questo dettaglio che la dama è realmente interessata a lui. Per tale motivo, la mette più volte alla prova. Se la Galgani dimostra di essere davvero presa da Rocco, quest’ultimo rinuncerà a conoscere le otto dame. L’atteggiamento della dama convince il cavaliere, il quale decide di mandare a casa tutte le signore che sono giunte in studio per conoscerlo. L’uomo è consapevole del fatto che in futuro potrebbe pentirsi di questa scelta, visto che Gemma in passato ha accettato di conoscere comunque altri uomini. Ma il pubblico non approva per nulla la sua decisione.

Uomini e Donne, il gesto di Rocco del Trono Over fa arrabbiare il pubblico

Il pubblico di Canale 5 avrebbe voluto vedere Rocco accettare la conoscenza delle otto signore arrivate in studio apposta per lui. Ma per portare avanti ciò che ha detto sin dall’inizio, decide di continuare a corteggiare solo Gemma. I telespettatori criticano subito la decisione presa da Rocco e sui social non mancano i commenti negativi. C’è chi lo vede noioso e chi troppo indeciso. Ma c’è anche chi è convinto che Gemma non sia realmente interessata a questa conoscenza e che, dunque, lui non arrivi a capirlo. Secondo il pubblico, Rocco avrebbe dovuto dare una svolta a questa situazione accettando di conoscere altre donne.