Uomini e Donne, un ex volto è di nuovo incinta: il tenero annuncio

Un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta: si tratta di Valentina Pivati. Quest’ultima è nota al pubblico di Canale 5 per aver preso parte al programma di Maria De Filippi alla corte di Mariano Catanzaro nel 2018. È stata anche la sua scelta, ma la loro storia è durata pochissimo tempo. Dopo un breve periodo, Valentina ha trovato il grande amore, a fianco di Andrea, con cui nel 2021 ha messo su famiglia. Infatti, i due sono già genitori della piccola Alycia, nata a dicembre del 2021.

“Siamo felici e lo urliamo al mondo intero finalmente: la famiglia Pico si allarga, diventiamo in 4”, ha scritto la Pivati per annunciare la sua seconda gravidanza. La frase accompagna un tenero video in cui è possibile vedere lei e Alycia accogliere Andrea a casa, mentre gli danno il lieto annuncio. Una notizia bellissima, soprattutto per i fan che hanno sempre creduto in lei. Quando è nata la sua prima figlia, Valentina Pivati non ha affrontato una situazione serena.

La stessa ex corteggiatrice di UeD aveva, infatti, raccontato di aver partorito col Covid. Una situazione per nulla semplice, ma che oggi rappresenta ormai un lontano ricordo. Aveva scoperto di essere positiva al virus il giorno della DPP, ovvero la data presunta del parto. Tutto per Valentina è andato “controcorrente”. Per questo, in quell’occasione, aveva rivelato che con il prossimo figlio non avrebbe pianificato nulla.

Al momento, non ci sono altre informazioni riguardanti questa seconda gravidanza della Pivati. Ci penserà lei, nei prossimi giorni, a tenere informati i suoi fan con ulteriori dettagli sul secondo figlio che attende. Intanto, si gode anche il primo anno di vita della prima figlia Alycia, la cui nascita ha realizzato il suo “sogno più bello”.

UeD: Valentina Pivati e la storia d’amore con Andrea

Andrea Concato è il compagno di Valentina Pivati e padre dei suoi due figli. Probabilmente era destino che tra l’ex corteggiatrice e l’ex tronista Mariano Catanzaro la relazione lontano dalle luci delle telecamere durasse così poco. Infatti, poco dopo la rottura Valentina è riuscita a ritrovare il sorriso con quello che oggi è l’uomo della sua vita. Andrea lavora in un’azienda di serramenti e sembra non essere una persona legata ai social network. Sul suo profilo Instagram, gli ultimi post risalgono al 2020. Ci pensa l’ex corteggiatrice a condividere alcuni dei loro momenti di vita quotidiana insieme.