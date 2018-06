Uomini e Donne, Nicola Panico rompe il silenzio: L’ex di Sara Affi Fella dice la sua su Luigi Mastroianni

A dire la sua sulla fine della storia tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni è stato chiamato in causa anche Nicola Panico, l’ex della tronista. Il calciatore, interpellato da Uomini e Donne Magazine, ha ribadito la sua stima nei confronti di Sara, lanciando però una chiara frecciatina al corteggiatore da quest’ultima scelto. Nicola Panico aspettava con ansia che questa sua intervista venisse oggi pubblicata. Il motivo? Quando ieri è stata resa nota la copertina del giornale molti siti hanno riportato le parole del calciatore distorcendo, secondo lui, quello che veramente era stato detto e scritto. Oggi, infatti, l’ex di Sara Affi Fella sul suo profilo Instagram in merito alla questione ha scritto: “Ora tutti zitti”.

Ma cosa pensa realmente Nicola Panico di Luigi Mastroianni? Alla luce di tutto quello che è successo, l’ex volto noto di Temptation Island ha dichiarato: “È un dj e credo sia andato a Uomini e Donne per farsi pubblicità e incrementare le serate: infatti ha il calendario pieno fino a settembre. Poi ha trovato Sara, la ragazza che tutti vorrebbero, che rappresenta, secondo me, la classica donna meridionale piena di valori. Ha fatto tombola. Ma sono diversi, non credo abbiano molto in comune”.

Nicola Panico dopo Temptation Island: “Mi ha reso un uomo migliore”

A distanza di un anno Nicola Panico continua ad avere un buon ricordo di Temptation Island. “Mi ha reso un uomo migliore” ha dichiarato oggi lui nell’intervista. Allora infatti, solo grazie alla trasmissione si era reso conto di quanto amasse veramente Sara. Perché poi si sono lasciati lo stesso? Nicola ha raccontato che a ottobre sarebbe uscito una sera senza dire niente alla Affi Fella che, una volta venuta a conoscenza di tutto, lo avrebbe poi lasciato definitivamente, non condendo più alcuna possibilità al calciatore.