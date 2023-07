Uomini e Donne, tronista storico sarà papà bis: l’annuncio

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan diventeranno genitori bis. L’ex tronista di Uomini e Donne e la compagna hanno annunciato nelle scorse ore di aspettare un secondo bebè, dopo aver festeggiato la nascita della piccola gala il 31 luglio 2022. A quasi un anno esatto di distanza, un altro lieto annuncio. “Un’altra persona si unisce alla nostra storia… Non vediamo l’ora di conoscerti”, ha scritto la coppia sui rispettivi profili Instagram, a corredo di un video in cui si vede il momento in cui hanno scoperto la nuova gravidanza.

Fabio Colloricchio è diventato popolare in tv grazie a UeD in cui ha conosciuto l’ex fidanzata Nicole Mazzocato con la quale è stato protagonista di una love story tormentata. Dopo la rottura ha incontrato la modella Violeta Mangrinan con la quale ha messo su famiglia.

Chi è Violeta Mangrinan

Violeta Mangrinan è una modella di origini spagnole che, al pari di Colloricchio, è diventata popolare in patria grazie alla partecipazione a Mujer, Hombres y Viceversa, ossia la versione iberica di Uomini e Donne. Nata a Castellon il 3 marzo del 1994, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ha 29 anni ed è alta 1 metro e 68 centimetri.

Dopo UeD ha fatto altre esperienze in tv. Ad esempio la si è vista nel 2019 nel cast del reality Supervivientes, l’equivalente della nostra Isola dei Famosi. Violeta è anche una star sui social. Su Instagram vanta un seguito di 2.2 milioni di seguaci. Prima di raggiungere popolarità e fama, ha lavorato come commessa in un negozio di abbigliamento spagnolo.

Fabio Colloricchio: il percorso a Uomini e Donne

Per quel che riguarda Fabio Colloricchio, ha partecipato per la prima volta a Uomini e Done nella stagione 2014/2015 figurando tra i corteggiatori della tronista Teresa Cilia. Al termine del percorso, però, la donna non lo ha scelto, preferendogli Salvatore Di Carlo. L’anno successivo Maria De Filippi ha voluto ‘promuovere’ Colloricchio, offrendogli il che è stato prontamente accettato. Al termine di un seguitissimo percorso, ha scelto la corteggiatrice Nicole Mazzocato. La love story con la ragazza è durata circa quattro anni ed è poi naufragata in modo piuttosto turbolento.