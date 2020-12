Uomini e Donne: Tinì causa il caos sul web, Tina la punge sul suo passato

La Cansino, per prendere le difese di Armando Incarnato, fa un’affermazione sulla parità tra uomo e donna che manda in tilt i telespettatori; intanto, la Cipollari punge la collega

Tinì Cansino finisce nella bufera sui social, a causa di un’affermazione che fa oggi a Uomini e Donne. L’opinionista si ritrova a dire la sua su Armando Incarnato e Lucrezia Comanducci. Rare volte fa sapere la sua opinione e questa è una di quelle, ma causa il caos sul web. Un momento abbastanza imbarazzante per il pubblico, certo che si è andati oltre la discussione che riporta in studio Armando. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere napoletano fa sapere ai presenti di aver discusso animatamente con Lucrezia durante la loro ultima uscita. Stavano cenando in un hotel, quando si sono resi conto che mancava il vino. La Comanducci si è alzata dal tavolo e si è recata nella hall, dove un ragazzo l’ha aiutata a trovare il vino, accompagnandola in un negozio di alimentari. In questo frangente di tempo, Armando è rimasto solo e oggi ammette di aver trovato irrispettoso il tutto.

Gianni Sperti, però, non ci sta e accusa Incarnato di essere una persona retrograde. A detta dell’opinionista, dopo anni in cui ci sono state lotte per la parità tra un uomo e una donna, fare ancora questi discorsi non sarebbe giusto. Infatti, Gianni prende il racconto fatto da Armando come un ragionamento maschilista. Una parte del pubblico sui social sembra capire Incarnato, in quanto si mette nei suoi panni e crede che restare soli a un tavolo per molto tempo non sia bello. Altri, invece, credono come Gianni che il suo sia un discorso maschilista.

Ed ecco che a prendere le difese di Armando ci pensa proprio Tinì. Quest’ultima ammette di trovare Incarnato come un uomo di altri tempi e invita Lucrezia a notare la cosa. Ma Tina Cipollari si scaglia contro la collega, convinta che il cavaliere abbia esagerato: “Tu sei stata una donna libera. Come fai a parlare così oggi? Sei stata molto libera…”. Più di una volta, la Cipollari fa questa affermazione, che non può di certo passare inosservata al pubblico. L’opinionista sembra riferirsi al passato di Tinì. La Cansino dà una risposta a questa dichiarazione: “No, quando ero accoppiata mai”.

Ma a sconvolgere una buona parte del pubblico è proprio una dichiarazione di Tinì: “Io non voglio la parità, io sono sempre una donna e lui un uomo”. Questa frase ha lasciato un po’ senza parole i telespettatori, che hanno commentato negativamente sui social. Forse la Cansino non voleva far passare questo messaggio, ma il pubblico ormai la sta attaccando sul web.